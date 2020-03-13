Trabzonspor'dan Sörloth ve Kamil Ahmet açıklaması

TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü´nden yapılan açıklamada, golcü futbolcu Alexander Sörloth´un Medipol Başakşehir maçında forma giymesinde sakınca olmadığı, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi´nin ise 3-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz, Alexander Sörloth ve Kamil Ahmet Çörekçi´nin MR´larının çekildiğini belirterek, "Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol ayak 1. metatarsofalengial (başparmak) eklem çevresinde ödem, dış yan bağ grade 1 strain tespit edilen Alexander Sörloth´un klinik gidişatı iyi yönde olup, Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir. Gaziantep FK maçı sonrası arka adale şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi´nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuzun sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörülmektedir" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-03-13 14:37:21
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