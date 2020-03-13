Ortahisar, Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladı Genç'ten işçileri sevindiren zam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ortahisar, Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladı Genç'ten işçileri sevindiren zam

İHA

Ortahisar, Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladı Genç'ten işçileri sevindiren zam

Ortahisar Belediyesi, Orbel AŞ ve Hizmetİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi imza töreni belediyenin Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi. Sözleşmeyi, Ortahisar Belediyesi adına Başkan Ahmet Metin Genç, Hizmetİş Sendikası Trabzon Şubesi Başkanı İsmail Kaplan, Orbel, AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Firar Bayrak ile ORBEL Genel Müdürü Aydın Gürsoy imzaladı.
1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren üç yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesinde çalışanların günlük yevmiyelerine % 21 oranında zam yapılarak yevmiyeler 103.44 TL'den 125 TL'ye çıkarıldı. İmza töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "En mutlu şehir Ortahisar" hedefiyle yola çıktıklarını ve bu hedefi sağlamak için çalışanların da mutlu olması gerektiğini söyledi.
Yapılan toplu iş sözleşmesinin Türkiye'nin ekonomik şartları ve belediyenin ekonomik durumu göz önüne alınarak hazırlandığına vurgu yapan Başkan Genç, "ORBEL çalışanlarımız için, bugün imzalayacak olduğumuz 3. toplu iş sözleşmemizin 3 yıl geçerli olacak. İlk yıl çalışanlarımızın 103.44 TL olan günlük yevmiyelerine % 21 oranında zam yapılarak yevmiyeler 125 TL'ye çıkarıldı. İkinci ve üçüncü yıllar için ise enflasyon oranında zam yapılacak. Buna göre, en düşük ORBEL maaşı 3.322,22 TL'den 3.848,13 TL'ye, en yüksek ORBEL maaşı 3.787,19 TL'den 4.313,10 TL'ye, orta grup ORBEL maaşı 3.405,10 TL'den 3.931,01 TL'ye çıkarılacak. Yapılan zamla 525,91 TL bir artış söz konusu ve bu da maaş olarak esas alındığında yüzde 16 gibi bir zam oranına tekabül ediyor. Toplu iş sözleşmemiz 01/07/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yapılan zam oranlarına göre evde bakım hizmeti veren personelin maaşı 2.675,37 TL'den 3.536,54 TL'ye (artış 861,17 TL), temizlik hizmetlerinde görevli teknik personelin ücretleri 3.343,18 TL'den 4.044,41 TL'ye (artış 701,23 TL), güvenlik hizmetlerinde çalışan personelin maaşı 2.937,17 TL'den 4.027,61 TL'ye (artış 1.090,44 TL) yükseldi. ORBEL A.Ş'de 2020 yılı itibarıyla 974 personel çalışıyor. Kadrolu işçilere yönelik yapılan toplu iş sözleşmesi de 3 yıllık olarak düzenledik. Birinci yıl için işçilerimize %13 oranında bir ücret zammı yapıldı. İki ve üçüncü yıl için ise enflasyon oranında bir zam uygulanacak. En yüksek mühendis maaşı 6.756,46 TL'den 7.547,82 TL'ye (artış 791,36 TL), en düşük maaş 4.726,53 TL'den 5.245,02 TL'ye (artış 518,49 TL), orta grup maaşı 5.388,69 TL'den 6.000.31 TL'ye (artış 613,62 TL) yükseldi. Belediyemizde 120 kadrolu işçi bulunuyor."
Çalışanlardan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gayretli çalışma yapmalarını isteyen Başkan Genç, "Bu kurum hepimizin kurumu... Hiçbir zaman maaş konusunda gecikmelere mahal vermedik. Personelimizin ücret dengesini sağlamaya çalıştık. Bunu da yaptık. Bir çalışmada ücret kadar, güvenli çalışma da önemli... Her zaman çalışanlarımızın iş güvenliğini ön planda tuttuk. Mesai arkadaşlığı hukuku çerçevesinde toplu iş sözleşmesini hazırladık. Bütün bu imkânlara rağmen sizden tek isteğim daha bir gayretli çalışma ortaya koymanız. Bunu da sizden bekliyorum. Hangi birimde hangi unvanla çalışıyor olsanız da her biriniz Ortahisar Belediyesi'ni temsil ediyorsunuz. Biz güzel bir aileyiz. Halkımızın nazarında da güzel ve muteber bir kurumuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir aile anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmemiz hepimize hayırlı, uğurlu olsun..." diye konuştu.
HAK İŞ HİZMET İŞ Sendikası Trabzon İl Başkanı İsmail Kaplan ise konuşmasında Başkan Genç'in işçi dostu bir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in toplu iş sözleşmelerinde her zaman işçiden yana bir anlayış gösterdiğini söyledi. Toplu iş sözleşmesinde sendikamızın hedeflerinin yüzde 80 oranında gerçekleştirdik ve isteklerimizin büyük bir çoğunluğunu kabul ettirdik. ORBEL'de çalışan 545 işçimizin yevmiyeleri gerçekten çok düşüktü. Bunları bu toplu iş sözleşmesinde yükseltme imkânı bulduk. Belediye başkanımızın işçi dostu bir başkan olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.
İmza törenine ORBEL çalışanlarının yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, ORBEL Yönetim Kurulu Üyeleri ile kadrolu işçiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bavul içinde el yapımı tabancalar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bavul içinde el yapımı tabancalar ele geçirildi
Trabzonspor'dan Sörloth ve Kamil Ahmet açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Sörloth ve Kamil Ahmet açıklaması
TESOB Başkanı Metin Kara: "Koronavirüs fırsatçılarına ve stokçularına izin verilmemeli"
YEREL HABERLER TESOB Başkanı Metin Kara: "Koronavirüs fırsatçılarına ...
Sörloth takımdan ayrı çalıştı
YEREL HABERLER Sörloth takımdan ayrı çalıştı
Süper Lig'in en iyi hücum üçlüsü rakiplerini korkutuyor
YEREL HABERLER Süper Lig'in en iyi hücum üçlüsü rakiplerini ...
Trabzon’da korsan CD operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon’da korsan CD operasyonu
Trabzonspor'da Sörloth sevinci
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Sörloth sevinci
Trabzon’da zabıta ekipleri korona fırsatçılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Trabzon’da zabıta ekipleri korona fırsatçılarına göz ...
(Görüntülü) Trabzon'da uçuşlara sis engeli
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da uçuşlara sis engeli
Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmayacak
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmayacak
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası
Trabzon'da uçuşlara sis engeli
YEREL HABERLER Trabzon'da uçuşlara sis engeli
Özel İmperial Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Aydın'dan Koronavirüs uyarıları
YEREL HABERLER Özel İmperial Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ...
HES projesi PES dedirtti Aynı derenin üzerine 4. santrali kurmak isteyen işletmeci, derenin ismini değiştirip müracat etmesi mahalle sakinlerini kızdırdı Trabzon’un Maçka ilçesi Akarsu Mahallesi Muhtarı Naci Yavuz: “Firma sahipleri yeni proje adı altında Akarsu Larhan Deresi’nin adını değiştirerek Acısu Deresi yaptılar; Bizim burada Acısu Deresi diye bir yer yoktur”
YEREL HABERLER HES projesi PES dedirtti Aynı derenin üzerine 4. ...
Trabzonspor´da Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Başakşehir maçı biletleri satışa ...
Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu
YEREL HABERLER Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa ...
(Görüntülü) Kar,adenizli kadınlar 'koronavirüs'ten çalışarak korunuyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kar,adenizli kadınlar 'koronavirüs'ten ...
Karadenizli kadınlar, 'koronavirüs'ten güçlü bağışıklıklarıyla korunuyor
YEREL HABERLER Karadenizli kadınlar, 'koronavirüs'ten güçlü ...
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına ...
Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları ara vermeden başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları ara ...
Savunma sanayinde kariyer yapmak isteyen öğrencilere var olan fırsatları anlattı
YEREL HABERLER Savunma sanayinde kariyer yapmak isteyen öğrencilere ...
Trabzon'da curling'e ilgi artıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da curling'e ilgi artıyor
Filip Novak, kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor
YEREL HABERLER Filip Novak, kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor
Trabzonspor hem lig hem de deplasman lideri
YEREL HABERLER Trabzonspor hem lig hem de deplasman lideri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X