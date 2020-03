Ortahisar, Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladı Genç'ten işçileri sevindiren zam

Ortahisar Belediyesi, Orbel AŞ ve Hizmetİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi imza töreni belediyenin Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi. Sözleşmeyi, Ortahisar Belediyesi adına Başkan Ahmet Metin Genç, Hizmetİş Sendikası Trabzon Şubesi Başkanı İsmail Kaplan, Orbel, AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Firar Bayrak ile ORBEL Genel Müdürü Aydın Gürsoy imzaladı.

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren üç yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesinde çalışanların günlük yevmiyelerine % 21 oranında zam yapılarak yevmiyeler 103.44 TL'den 125 TL'ye çıkarıldı. İmza töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "En mutlu şehir Ortahisar" hedefiyle yola çıktıklarını ve bu hedefi sağlamak için çalışanların da mutlu olması gerektiğini söyledi.

Yapılan toplu iş sözleşmesinin Türkiye'nin ekonomik şartları ve belediyenin ekonomik durumu göz önüne alınarak hazırlandığına vurgu yapan Başkan Genç, "ORBEL çalışanlarımız için, bugün imzalayacak olduğumuz 3. toplu iş sözleşmemizin 3 yıl geçerli olacak. İlk yıl çalışanlarımızın 103.44 TL olan günlük yevmiyelerine % 21 oranında zam yapılarak yevmiyeler 125 TL'ye çıkarıldı. İkinci ve üçüncü yıllar için ise enflasyon oranında zam yapılacak. Buna göre, en düşük ORBEL maaşı 3.322,22 TL'den 3.848,13 TL'ye, en yüksek ORBEL maaşı 3.787,19 TL'den 4.313,10 TL'ye, orta grup ORBEL maaşı 3.405,10 TL'den 3.931,01 TL'ye çıkarılacak. Yapılan zamla 525,91 TL bir artış söz konusu ve bu da maaş olarak esas alındığında yüzde 16 gibi bir zam oranına tekabül ediyor. Toplu iş sözleşmemiz 01/07/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yapılan zam oranlarına göre evde bakım hizmeti veren personelin maaşı 2.675,37 TL'den 3.536,54 TL'ye (artış 861,17 TL), temizlik hizmetlerinde görevli teknik personelin ücretleri 3.343,18 TL'den 4.044,41 TL'ye (artış 701,23 TL), güvenlik hizmetlerinde çalışan personelin maaşı 2.937,17 TL'den 4.027,61 TL'ye (artış 1.090,44 TL) yükseldi. ORBEL A.Ş'de 2020 yılı itibarıyla 974 personel çalışıyor. Kadrolu işçilere yönelik yapılan toplu iş sözleşmesi de 3 yıllık olarak düzenledik. Birinci yıl için işçilerimize %13 oranında bir ücret zammı yapıldı. İki ve üçüncü yıl için ise enflasyon oranında bir zam uygulanacak. En yüksek mühendis maaşı 6.756,46 TL'den 7.547,82 TL'ye (artış 791,36 TL), en düşük maaş 4.726,53 TL'den 5.245,02 TL'ye (artış 518,49 TL), orta grup maaşı 5.388,69 TL'den 6.000.31 TL'ye (artış 613,62 TL) yükseldi. Belediyemizde 120 kadrolu işçi bulunuyor."

Çalışanlardan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gayretli çalışma yapmalarını isteyen Başkan Genç, "Bu kurum hepimizin kurumu... Hiçbir zaman maaş konusunda gecikmelere mahal vermedik. Personelimizin ücret dengesini sağlamaya çalıştık. Bunu da yaptık. Bir çalışmada ücret kadar, güvenli çalışma da önemli... Her zaman çalışanlarımızın iş güvenliğini ön planda tuttuk. Mesai arkadaşlığı hukuku çerçevesinde toplu iş sözleşmesini hazırladık. Bütün bu imkânlara rağmen sizden tek isteğim daha bir gayretli çalışma ortaya koymanız. Bunu da sizden bekliyorum. Hangi birimde hangi unvanla çalışıyor olsanız da her biriniz Ortahisar Belediyesi'ni temsil ediyorsunuz. Biz güzel bir aileyiz. Halkımızın nazarında da güzel ve muteber bir kurumuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir aile anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmemiz hepimize hayırlı, uğurlu olsun..." diye konuştu.

HAK İŞ HİZMET İŞ Sendikası Trabzon İl Başkanı İsmail Kaplan ise konuşmasında Başkan Genç'in işçi dostu bir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in toplu iş sözleşmelerinde her zaman işçiden yana bir anlayış gösterdiğini söyledi. Toplu iş sözleşmesinde sendikamızın hedeflerinin yüzde 80 oranında gerçekleştirdik ve isteklerimizin büyük bir çoğunluğunu kabul ettirdik. ORBEL'de çalışan 545 işçimizin yevmiyeleri gerçekten çok düşüktü. Bunları bu toplu iş sözleşmesinde yükseltme imkânı bulduk. Belediye başkanımızın işçi dostu bir başkan olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

İmza törenine ORBEL çalışanlarının yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, ORBEL Yönetim Kurulu Üyeleri ile kadrolu işçiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.