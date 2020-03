Büyükşehir Meclisi Mart ayı toplantıları sona erdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı son toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı.

Başkan Zorluoğlu, ülke olarak 1. önceliklerinin koronavirüsü olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle ilgili çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Zorluoğlu, “Çalışmalar tarafımdan hassasiyetle takip ediliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan 155 toplu taşıma otobüsümüz her gün dezenfekte ediliyor. Otobüs terminali, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Merkez ve ek idari binalarımız ile tahsilat bölümlerimiz, Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesinin etüt merkezleri, Cemal Kamacı Spor Salonu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı idari binası ve hücum botları, Boztepe Tugay Komutanlığı, Erdoğdu Kışlası ve Merkez Komutanlığı, Trabzon Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı binası, AFAD, Doğu Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi binası, Kızılay binası ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti dezenfekte edilmiştir. Ayrıca ilçe belediyelerimiz, okul, cami ve kamu kurum kuruluşlarına dağıtılmak üzere 2 bin 500 adet kitapçık, 10 bin adet el broşürü, bin adet PVC broşür, 150 raket, 90 adet de billboard hazırlandı. Trabzon’un çeşitli noktalarında bulunan 3 adet LED ekranlarımızda da bilgilendirme amaçlı görseller paylaşıldı” diye konuştu.



“Risk ortadan kalkana kadar mücadelemiz sürecek”

Risk ortadan kaldırılıncaya kadar çalışmaların süreceğini belirten Başkan Zorluoğlu, “Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası ile koordineli olarak 4 durakla başlayan dezenfeksiyon çalışmaları artarak devam ettirilmektedir. Ayrıca Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığımız bünyesindeki, Gençlik Merkezlerimizde gerçekleşen kurslar iptal edilmiştir. Halkın bir araya gelmesine vesile olacak birçok kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz de ertelenmiştir. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı karara paralel olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Müzik Eğitim Merkezi Kurslarında, Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarında, Üniversiteye Hazırlık Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında 30 Nisan tarihine kadar eğitime ara verme kararı aldık” ifadelerini kullandı.



“1 Mayıs’a kadar su kesintisi yapılmayacak”

Hijyenin çok önemli olduğu bugünlerde, su kesintileri ile ilgili aldıkları kararla ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “TİSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, genel sağlık tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın temizlik işlerini rahatça yapabilmeleri için 1 Mayıs 2020 tarihine kadar su borcu nedeniyle su kesintisi yapma işlemi durdurulmuştur. Koronavirüsle ilgili çalışmalarımız, tedbirlerimiz bu virüsün riski tamamen ortadan kalkıncaya kadar hassasiyetle devam edecek ve tarafımdan da günbegün yakından takip edilecektir” şeklinde konuştu.



“Çömlekçi’nin yaz gelmeden ihalesi tamamlanacak”

3 gün süren Ankara temasları hakkında da meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Zorluoğlu, “Salı günü önce TOKİ Başkanımızla sonra İLBANK Genel Müdürümüzle görüşmelerimiz oldu. Orada Çömlekçi Kentsel Dönüşüm meselesini masaya yatırdık. Yeni yapılmakta olan proje ile ilgili tarafımıza sunum yapıldı, biz de proje ile ilgili görüşlerimizi ortaya koyduk. 15 gün sonra bir araya gelmek üzere ayrıldık. Yaz gelmeden ihalesi yapılacak bir projedir. Çömlekçi’nin doğusundan başlayarak 2.5 hektarlık bir alanda konut ve ticari anlamda bir yapım faaliyeti de başlamış olacak. Pazarkapı’daki kentsel dönüşümde de 3.7 hektarlık bir alanda bir kentsel dönüşüm kararı alındı. TOKİ’nin teknik ekibi Trabzon’daydı. Bir fizibilite yaptırıyoruz. Nasıl bir modelle burayı dönüştüreceğimize karar verip TOKİ ile protokolümüzü gerçekleştireceğiz” dedi.



Trabzon günleri Sonbahara ertelendi

Ankara’da geleneksel olarak her yıl düzenlenen ‘Trabzon Günleri’nin koronavirüs nedeniyle sonbahara ertelendiğini açıklayan Başkan Zorluoğlu “25 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ‘Trabzon Günleri’ ile ilgili İçişleri Bakanımızla ertelenmesinin uygun olacağı önerisiyle görüştüm. Böyle bir kalabalığın oluşmaması için, sonbahara erteleme konusunda mutabık kaldık. Valiliğimiz de yakında açıklama yapacaktır” şeklinde konuştu.



Denetimler artırıldı

Ülke gündeminde de sık sık yer alan koronavirüsle ilgili durumu fırsata çevirmek isteyenlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Zorluoğlu “Sabah Valimizle bu konuda bir görüşmemiz oldu. Valiliğimiz Ticaret İl Müdürlüğü üzerinden denetimlerini artırdı. Trabzon’da bu tür fırsatçılara imkan vermemek için belediyemiz de tedbirlerini aldı. Bu noktada mevzuatın el verdiği ölçüde zabıta birimlerimiz de hem müstakil olarak dem de valilikle birlikte denetimlerde bulunacak. Zor günlerde halkımızı mağduriyete yol açacak istismarlar asla karşılıksız bırakılmayacaktır. Halkımızın dikkatli olması ve bizlere şikayetlerini bildirmesi gerekmektedir” diye konuştu.



“Eleştiri ayrı iftira ayrı”

Başkan Zorluoğlu meclis üyelerine söz verdiği sırada, Beşikdüzü Belediye Meclis Üyesi Serkan Faiz’in son günlerde Büyükşehir Belediyesi hakkında çıkan kasıtlı haberlerle ilgili sorusu üzerine sert açıklamalar yaptı. Basının eleştiri hakkına sonuna kadar saygı duyduğunu belirten Zorluoğlu “Ben siyasiler için ağır eleştiriler olabileceği anlayışına da sahibim. Ancak iftira ve yalan haber tabi ki ayrı. Sistematik olarak karalama, yıpratma yalan haberlerle kurumu ve kişileri toplum nezdinde itibarsızlaştırmayı ağır eleştiri kapsamında görmem mümkün değil. Yaptığımız çalışmalarla şehrimizi her alanda geliştirmeye, kalkındırmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren şehrin bütün meselelerine görev alanımıza girsin girmesin sahip çıkıyoruz, çözmek için gayret içindeyiz” ifadelerini kullandı.



“O görüntü bir yıl önce çekildi”

Başkan Zorluoğlu, “Biz Trabzon için çalışmalar yürüttükçe maalesef bazıları bizi durdurmaya, şevkimizi kırmaya, bizi toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Tam da şehidimiz Kadir Tuncer’i defnedeceğimiz gün bir ulusal haber sitesinde bir haber çıkmış. Haberin başlığı şu: ‘Trabzon’un şehidi varken, türkü söylemek nedir başkan?’ Biz de şok olduk. O paylaşılan video görüntüsü seçim döneminde bir radyoda yaptığım programdandı. Geçen sene Şubat ayında çekilmiş görüntü. Ulusal haber sitesi bunu ne zaman veriyor. Tam şehidin olduğu gün. Bu kadar alçakça bir iftira, kahpece yalan haber ancak o haberi yapanlara yakışırdı. Onlar da kendilerine yakışanı yaptılar” dedi.



“Şehit annesinin talebi emirdir”

Aynı haber sitesinin birkaç gün önce de Düzköy şehidinin balmumu heykeli ile ilgili haber paylaştığını vurgulayan Başkan Zorluoğlu “Aynı haber sitesi ki, aynı noktadan yönlendirildiğine inanıyorum birkaç gün önce Düzköy şehidimizle ilgili bir haber paylaştı. Yine bizi küçük dürücü şekilde. Neydi mesele. Seçim kampanyası döneminde Düzköy’de 2018 yılında şehit olmuş bir evladımızın ailesini ziyaret ettik. Annesiyle görüştük. Evin avlusunda müze yapmış. Şehidimizin çocukluktan itibaren giysileri, eşyaları, her türlü özel malzemesi orada aile tarafından biriktirilmiş. Annesi de sürekli orayı gidip ziyaret ediyor. Şehidiyle böyle bir hasret gideriyor. Annenin bizden balmumu heykeli ile ilgili ricası oldu. Biz de seçimden sonra ilgileniriz diye söz verdik. Ben yıllarca terörle mücadele etmiş bir kişiyim. Benim için şehit annesinin talebi emir mahiyetindedir. Bunun gereğini yerine getirdik. Biz bunu Büyükşehir Belediyesi olarak haber bile yapmadık. Ta ki ulusal düzeyde bu internet sitesi, sanki çok kötü bir şey yapmışız gibi algı oluşturmaya başlayıncaya kadar. Ben şahsen bu itibarsızlaştırma çabasının sadece bu haber sitesinden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Bu işler masa başında yazılıyor ama bunun arkasında başka şeyler olduğunu biliyorum. Bu sadece ulusal düzeyde olan bir şey değil. Biz bu haber sitesi hakkında hem iftira, hem de yüklü bir tazminat davası açtık” şeklinde konuştu.



“Yerelde uzantısı ve yansımaları var”

Bu haberlerin yerelde uzantısı olduğunu da dile getiren Başkan Zorluoğlu “Bu işin yerelde de uzantısı ve yansımaları var. Sistematik şekilde şahsıma ve Büyükşehir Belediyemize yönelik iftira kampanyası yapan mihraklar var. Birkaç örnek veriyim. Van’da 1,5 yıl görev yaptım. Orada gerek Van Büyükşehir Belediyesi, gerek VASKİ’nin 1 milyar lira üzerinde bütçesini kullandık. Ve biliyorsunuz belediyeleri Sayıştay denetliyor. Sayıştay’ın denetiminden geçtik. Sayıştay’ın raporunda bir kuruş kamu zararı yok. Sayıştay, bizim dönemimizde yapılan harcamaların hakkaniyet ve adalete uygun, hukuka uygun olduğu yönündeki raporunu yayınladı. Bir yerel gazetede ne çıkmış: ‘Murat Zorluoğlu’nun Van Büyükşehir Belediyesinde yaptığı mevzuata aykırı işler, Sayıştay kıskacına takıldı. Başkan Zorluoğlu’nun ihalelerin büyük bölümünü niteliği itibarıyla uygun olmamasına rağmen pazarlık usulüyle yaptığı ortaya çıktı.’ Bu haber bizim tekzibimiz üzerine düzeltildi. Sordum Van’a yaklaşık 700 milyon liralık yatırım harcaması yapmışız. Bu 700 milyon liranın sadece 15 milyon lirası pazarlık usulüyle yapılmış, geri kalan 685 milyon tamamı açık ihale yönetmeleri ile yapılmış. Bu o kadar açık ki, HDP’nin kayyum raporu adı altında hazırladığı bir sözde rapor var. O kayyum raporunda şöyle bir ifade var: ‘Başka bazı kayyumların aksine Van Büyükşehir Kayyumu açık ihaleye ağırlık vermiş pazarlıkla ihaleyi çok az uygulamıştır.’ Tüm bunlara rağmen böyle bir haber çıkıyor” konuştu.



“Bir tek kuruşu bile hesap ediyoruz”

Başkan Zorluoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sıkıcı şehirler gelişemez diyorum. Trabzon bir kültür ve turizm şehri olacaksa buraya içeriden ve dışarıdan ilgi olması lazım. Konserlerin, tiyatronun sanatın daha fazla olması lazım. Başka türlü buraya kimseyi getiremezsiniz. Biz geçmişe göre daha yoğun bu faaliyetleri gerçekleştireceğiz dedik ve çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Burada bir konser, bir sanatsal etkinlik yapacağımız zaman her seferinde aynı mecra ‘kaç milyon harcandı, şu kadar milyonlar harcandı’ şeklinde haber yapıyor. Yok böyle bir şey. Biz bu şehrin bir tek kuruşunu dahi hesap ederek kullanıyoruz. Elimizden geldiğince her türlü tasarrufu da yapıyoruz. Bu şehre cazibe katmak zorundayız. Araç kiralamaları ile ilgili benzer şeyler aynı yerel medyada yer alıyor. Biz bu sene araç ihalelerini ikiye ayırdık. Binekleri ve binek olmayanları ayırdık ve belediyenin çok büyük kara geçtiğini memnuniyetle sizlere ifade etmiştim. İnsanların aklını karıştıracak şekilde tersi varmış gibi algı oluşturmak hakkaniyete uygun mudur? Bu iyi niyetle açıklanabilir mi?”



“Bizde halkımız da bunları biliyor”

Basının eleştiri hakkına saygı duyduğunu vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Geçtiğimiz aylarda SONAR araştırma grubu bir araştırma yayınladı. 10 tane belediye başkanıyla ilgili başarılı mı değil mi çalışması yaptı. Sadece 10 tane Büyükşehir Belediyesi seçti. 10 tane büyükşehir belediye başkanını kendi içinde sıraladı. Yine aynı gazete ve aynı gazeteci ne yaptı? Arkasına önüne bakmadan ‘Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ilk 10’da yok’ diye haber yaptı. Halbuki Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ankette yok. Zahmet edip açıklamalarına baksaydı bunun 10 tane büyükşehir belediye başkanı içerisinde yapıldığını görecekti. Maksat başka olunca, hemen kaldırmak veya açıklama yapmak zorunda oldukları haberleri yapıyorlar. Bunun gibi meydan cephe sağlıklaştırması, surların aydınlatılması gibi projelere de çok anlamsız şekilde ağır eleştiriler yapılıyor. Bizim basınımızın eleştirilerine tahammül göstermeme gibi bir anlayışımız da yok böyle bir lüksümüz de yok. Sonuna kadar basının eleştiri hakkına saygı gösteriyorum. Bugüne kadar gösterdiğimiz tavrı da herkes biliyor. Bizi diğer gazete ve internet sitelerinde de eleştiren, eksiklerimizi yazanlar oldu. Hepsine saygı duyuyoruz. Bu az önce bahsettiğim haberleri yapanlar yalnız değiller. Tek başına bunu yapmıyorlar. Sistematik bir şey. Biz bunları biliyoruz, halkımız da biliyor” ifadelerini kullandı.



“Bize şantaj yapamazsınız”

“Bizim kamuoyunda saklayacağımız, gizleyeceğimiz hiçbir yumuşak karnımız yoktur” diyen Zorluoğlu, “Trabzon’da ilk kez bir şey yapıyorum ve bu yapılanları kabul etmiyorum. Bu şekilde sistematik, yalan iftira, karalama kampanyası ile kendi istediklerini Büyükşehir’e yaptırma çabasını kabul etmiyorum, reddediyorum. Yıllardır gelenek tutturmuşlar. Yazalım, iftira atalım, yalan haber yazalım, bunları köşeye sıkıştıralım sonra kitapları basalım, gidelim Büyükşehir Belediye Başkanına satalım. Ondan sonra bir süre yazmayalım. Sonra tekrar aynı sarmal devam etsin. Biz bunu çözdük. Bu kitapları satın almıyoruz. Bu arkadaşlara da diyoruz ki hodri meydan. Bizim kamuoyunda saklayacağımız, gizleyeceğimiz hiçbir yumuşak karnımız yoktur. Eksiğimiz olur, hatamız olur, yanlışımız olur o ayrı. Bizi yapacağımız işlerden bu şekilde alıkoyamazsınız, bu şekilde bize şantaj yapamazsınız. Size de söylüyorum, sizin arkanızdakilere de söylüyorum. Bunlarla mücadelemiz hukuk çerçevesinde sonuna kadar devam edecek. Geri adım atmayacağız. Bu şehri bu anlayıştan kurtarmadıkça Trabzon’u gerçek manada Büyükşehir yapamayız. Bizim derdimiz bu şehre hizmet etmek. Bizi buraya gönderen irade de, bizi seçip bu koltuğa oturtan halkımız da bizden hizmet bekliyor. Eleştirilere sonuna kadar evet, karalama yıpratma çabalarına, iftiralara, yalanlarla ve bu yalanlarla bir takım menfaatler elde etme çabalarına da sonuna kadar hayır diyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Murat Zorluoğlu’nun açıklamalarına Meclis üyeleri de alkışlarla destek verdi. Meclis toplantısı, gündem maddelerinin ilgili komisyonlara havale edilmesi sonrası sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.