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Gürdoğan: Doğu Karadeniz'den su ürünleri ihracatındaki artışı karşılamak için yeni yatırımlar yapmak gerekiyor" Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan: “Özellikle alabalık ihracatındaki aratışın en önemli nedeni Karadeniz’in suyunun özelliğinden kaynaklanıyor” “Doğu Karadeniz’de yetiştirilen kafes balıkları özellikle Uzak doğu ülkeleri tarafından çok tercih edilirken gelen taleplere bölgemizdeki tesisler yeterince karşılayamıyor” "Uzakdoğu ülkeleri bizim ürünlerimize özellikle deniz suyunun özelliği, balığın renginin kırmızı olması ve suşide kullanılması nedeniyle talep etmektedir"

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda ivme azanan su ürünleri ihracatındaki artış beraberinde yeni yatırımları gündeme getirdi. Özellikle Uzakdoğu ülkeleri tarafından Karadeniz'de yetiştirilen alabalıklara yoğun talep olurken, bölgedeki tesislerin istenilen taleplere cevap veremediğinden yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Gürdoğan: Doğu Karadeniz'den su ürünleri ihracatındaki artışı karşılamak için yeni yatırımlar yapmak gerekiyor" Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan: “Özellikle alabalık ihracatındaki aratışın en önemli nedeni Karadeniz’in suyunun özelliğinden kaynaklanıyor” “Doğu Karadeniz’de yetiştirilen kafes balıkları özellikle Uzak doğu ülkeleri tarafından çok tercih edilirken gelen taleplere bölgemizdeki tesisler yeterince karşılayamıyor” "Uzakdoğu ülkeleri bizim ürünlerimize özellikle deniz suyunun özelliği, balığın renginin kırmızı olması ve suşide kullanılması nedeniyle talep etmektedir"

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda ivme azanan su ürünleri ihracatındaki artış beraberinde yeni yatırımları gündeme getirdi. Özellikle Uzakdoğu ülkeleri tarafından Karadeniz’de yetiştirilen alabalıklara yoğun talep olurken, bölgedeki tesislerin istenilen taleplere cevap veremediğinden yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Konuyla ilgili bilgiler veren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz bölgesinden bu yılın ilk 2 ayında 8 milyon 286 bin 56 dolar tutarında su ürünleri ihracatı yapıldığını belirterek bu rakamın önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 100 civarında artış gösterdiğini söyledi.
Özellikle denizdeki kafeslerde yetiştirilen alabalığa yoğun ilgi olduğunu kaydeden Gürdoğan, bu balıkların Karadeniz’in suyundan ötürü farklı bir tat ve aromada olduğunu belirtti. Gürdoğan, “2020’nin ilk ayına baktığımız zaman bin 482 ton karşılığında 8 milyon 286 bin 56 dolar tutarında su ürünleri ihraç edilmiş olup, bir önceki yılın ilk aynı dönemine göre yüzde yüzün üzerinde bir artış görülmektedir. Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle kafeslerde yetiştirilen Gökkuşağı alabalığına Japonya, Çin ve Rusya Federasyonu’ndan gelen yoğun talep sonucu ihracat her geçen gün artıyor. Dondurulmuş ve fileto olarak ihraç edilen Gökkuşağı Alabalığı dışında diğer deniz balıkları ve hamside Avrupa ülkelerine ihraç edildi. Bunların içinde en çok ihraç edilen deniz ürünlerinde Hamsi birinci sırada yer almaktadır. Bölge illeri arasında Trabzon su ürünleri ihracatında birinci sıradadır. Trabzon’da bulunan 7 adet fabrikada bu ihracat gerçekleşiyor. Ayrıca balığın yanında balık unu ve yağıda Avrupa’ya ve uzak doğu ülkelerine ihraç edilmektedir” dedi.

"Deniz salyangozundan 2 milyon dolarlık gelir"
Trabzon’da işlenen deniz salyangozunun özellikle Uzakdoğu ülkelerine ihraç edildiğini belirten Gürdoğan, bu üründen yılın ilk ayında 2 milyon 125 bin dolarlık gelir elde edildiğini ifade ederek, “Trabzon ilinden deniz salyangozu da işlenerek ihraç edilmekte ve bu ürün Güney Kore, Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihraç edilmektedir. Yılın ilk ayında Trabzon’dan 331 ton karşılığı 2 milyon 125 bin 150 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapılmıştır. Bu ihracatta da görüldüğü gibi Doğu Karadeniz bölgesinde deniz ürünleri ihracatı yüzde yüzün üzerinde artış göstermiş” diye konuştu.

"Suşinin balığı Karadeniz'den"
Bölgedeki tesislerin gelen talepleri karşılayamadığını ve bu nedenle yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu da kaydeden Gürdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
”Özellikle Alabalık ihracatındaki aratışın en önemli nedeni Karadeniz’in deniz suyunun özelliğinden dolayı. Bu nedenle burada yetiştirilen kafes balıkları Uzakdoğu ülkeleri Çin, Japonya tarafından çok tercih edilmektedir. Özellikle fileto olarak ihraç edilen ürüne talep vardır ve bu da yeni yapılacak yatırımları bölgemize getirilmesi açısından da önem arz etmektedir. Dolayısıyla deniz ürünlerine yapılacak yatırımlar konusunda siyasilerimizin yeni planlamalar yaparak Doğu Karadeniz bölgesini pilot bölge ilan etmelerini gerektiğini düşünüyorum. Dünyada balık tüketimine baktığımız zaman birinci sırayı uzak doğu ülkeleri almaktadır. Dolayısıyla kendi ürettikleri ürünün yetmemesi ve Norveç’te çıkan bir hastalıktan dolayı bizim ürünlerimize olan talep arttı. Norveç’teki bu sıkıntıdan dolayı Uzakdoğu ülkeleri bizim pazarımıza özellikle deniz suyunun özelliği, balığın renginin kırmızı olması ve suşide kullanılması nedeniyle talep etmektedir. Bu talebe bölgemizdeki tesisler yeterli tonajlarda karşılık verememektedir. Onun için de yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizmek istiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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