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Ortahisar, Korona virüsüne karşı ilaçlanıyor

İHA

Ortahisar Belediyesi, Korona virüsüne karşı toplu yaşam alanları ile ortak kullanım alanlarında dezenfektasyon işlemlerini titizlikle sürdürüyor.

Ortahisar, Korona virüsüne karşı ilaçlanıyor

Ortahisar Belediyesi, Korona virüsüne karşı toplu yaşam alanları ile ortak kullanım alanlarında dezenfektasyon işlemlerini titizlikle sürdürüyor.
Trabzon'un Ortahisar ilçe belediyesinde parklar, camiler, meydanlar ve dinleti alanları kurulan özel ekipler tarafından ilaçlanıyor. Türkiye’nin dünyada Korona virüsü salgınına karşı en başarılı mücadeleyi yürüttüğünü belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç , “Türkiye Cumhuriyeti Korona salgını başladığı andan itibaren alınması gereken önlemler konusunda dünyaya örnek olabilecek çalışmalar yaptı. Bunun neticesinde de bütün komşularımızda Korona virüsü salgını tehlikeli boyutlara ulaşmasına rağmen ülkemizde çok sınırlı sayıda vakaya rastlanmıştır. Bunlar da yurtdışından gelen kişiler de tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığımızın zamanında uygulamayı koyduğu tedbirler ve salgınla mücadele konusunda halkın bilinçlendirilmesi içeren bilgi paylaşımları sonucunda ülkemizde şu an itibarıyla kitlesel salgınlar yaşanmamıştır. Diğer yandan Sağlık Bakanlığımızın konuyla ilgili yürütmüş olduğu çalışmalar çok şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır” diye konuştu.
Vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Korona virüsünden korunma yöntemlerini titizlikle uygulamaları gerektiğini yineleyen Başkan Genç, “Bütün bakanlıklarımız konuyla ilgili eylem planlarını yürütüyor. Biz de yerel ölçekte Ortahisar Belediyesi olarak halkımızı Korona salgınından korumak için toplu yaşam alanları olan parklarda, camilerde, meydanlarda ve dinleti alanlarında dezenfektasyon çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bu konuda devletimizin bütün birimleriyle irtibat halindeyiz. Özellikle ortak kullanım alanları dikkatli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Bu konuda halkımız müsterih olsun. Diğer yandan da vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan Korona virüsünden korunma tedbirlerini harfiyen yerine getirsin. Bireysel ve toplumsal alanda alınan bu tedbirlerle bu salgın sürecini başarılı bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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