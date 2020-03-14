Obi Mikel'in erteleme talebine Falcao'dan destek

Trabzonsporlu orta saha oyuncusu John Obi Mikel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüs (COVID19) dolayısıyla liglerin ertelenmesi gerektiğini söylerken, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'dan da destek geldi.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de forma giyen yabancı oyuncular liglerin ertelenmesini istiyor. Bordomavili ekibin Nijeryalı orta saha oyuncusu Obi Mikel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Rahat hissetmiyorum ve bu şartlar altında futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda, herkes evde aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte olmalıdır. Dünyanın böylesine çalkantılı bir dönemle karşı karşıya kaldığı bir dönemde sezon ertelenmelidir" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ise Obi Mikel'in çağrısına destek verdi. Yıldız oyuncu, Mikel'in gönderisine, "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemlidir" yorumunu yaptı.

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