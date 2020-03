Mesleğin ölmemesi için bu işe gönül verdiler Son yıllarda kıyı balıkçısı sayısı azalırken, uzatma ağı donanımı kursuna katılan kadınlar balık ağı örerek mesleği yaşatmaya çalışıyorlar

Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde açılan uzatma ağı donanımı kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Balıkçılıkla özdeşleşmiş Faroz Mahallesi'nde usta öğreticiler tarafından kadınlara uzatma ağı donanımı kursu verilirken, aralarında yaşlı kadınların da bulunması dikkat çekti. Kadınlar, amaçlarının bu mesleği yaşatmak olduğunu belirtiyorlar. Başlangıçta zor gibi görünen ağ örme işinin öğrendikçe daha zevkli olduğunu belirten kadınlar, ilerleyen günlerde sayılarının artacağına inandıklarını söylediler.

Mesleğin ölmemesi için bu işe gönül verdiklerini belirten kursiyerlerden Emine Nalcı, ailece denizci olduklarını ifade ederek, “Babam, kardeşlerim denizciydi. Bizde bu işi onlardan merak ettik. Hoşuma gidiyor. Bu meslek ölmesin diye bizde buna gönül verdik. Bayanların her yerde eli var, bu işte neden olmasın diye bizde bu işe el attık. Küçükken babamla balığa gidiyorduk. Mesleğe aşinalığım vardı ancak tecrübem yoktu. Bende öğrenmek istedim. Şu an kursun ilk aşamalarındayız, mekik dolduruyoruz, hocamız ağ yapmayı gösteriyor. İnşallah daha da ilerleyeceğiz. Çok güzel bir meslek, kendi işinin patronu sayılırsın. Gençlere öğrenmesini tavsiye ederim. İki aydan beri kursa geliyorum. Düğüm atmayı, mekik doldurmayı öğrendim. Başta biraz zor gibi görünse de öğrendikçe daha zevkli oluyor. İlerleyen günlerde de sayımızın artacağını düşünüyorum” diye konuştu.



"Eşim ölünce bende denizden elimi çektim"

Kursiyerlerden 75 yaşındaki Ayşe Sağlam, yıllarca eşiyle birlikte kayıkla denize açıldıklarını, eşi ölünce de balıkçılığı bırakmak zorunda kaldığını belirterek, “Bütün sülalem balıkçı. Rahmetli babam, kardeşlerim hepsi balıkçı. Bizde onlardan öğrendik. Eşimle birlikte 15 yıl kayıkla denize gittim. Denize gittiğimiz günlerde de ağları ben donatırdım. Eşim pek bilmez de, o işi ben yapardım. Şu anda torunlarım bu mesleği sürdürüyor. Bizim dönemimizde daha çok balık avlardık. Randımanlı ağlarımız olmamasına rağmen yine de işlerimiz iyi sayılırdı. Şu an denizde pek balık kalmadı. Eşim vefat edince bende denize gitmez oldum. Denize ağ atardık. Deniz çok zordu. Şu an bu mesleği yap deseler yapamam. Kürek çekmek, ağ çekmek zordu ancak mecbur yapardık. 1015 yıldır artık denize gitmiyorum” dedi.

Faroz Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahir Sevgül, kursun yeni başlamasına rağmen katılımın iyi olduğunu ifade ederek, “Derneğimiz 5 yıllık bir dernek. Amacımız istihdam oluşturmak. Bölgemizde ilk defa çabalarımız sonucu açıldı. Biz bunu Karadeniz bölgesinde yaygınlaştırmaya çalışacağız. Burada bayanlarımıza olta donanımı, ağ dokuması ağ örmesi, ağ donanımı kurslarını öğreniyorlar. Henüz yeni başlamamıza rağmen katılım iyi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.