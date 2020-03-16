Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk kez evinde puan kaybetti

Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan Trabzonspor Medipol Başakşehir maçının 11 beraberlikle sonuçlanmasıyla bordomavililer Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk kez evinde puan kaybı yaşadı.

Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 11 berabere kaldı. Bordomavililer 53 puanla averajla rakibinin önünde zirvedeki yerinin korudu. Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçta bordomavililer Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk kez evinde puan kaybı yaşadı.

Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Hüseyin Çimşir yönetimindeki bordomavililer, evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda 13 puan çıkartan Karadeniz ekibi attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 5 gol gördü.

Çimşir, yönetimindeki Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı 60, Fenerbahçe ve Sivasspor'u 21, Çaykur Rizespor'u 52 mağlup etmişti. Bordomavililer evinde şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Medipol Başakşehir karşısında ise sahadan 11'lık skorla ayrılarak ilk kez puan kaybı yaşadı. İç sahada ilk kez puan kaybı yaşayan Trabzonspor aynı zamanda ilk kez tek golde kaldı.



Hüseyin Çimşir ile kaybetmiyor

Bordomavililer, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda ise 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Söz konusu galibiyetlerin 4'ünü evinde alan Trabzonspor, 2 galibiyeti ise deplasman maçlarında elde etti. 3 beraberliğin 2'sini dış sahada 1'ini ise evinde aldı. Genç teknik adam, şampiyonluk mücadelesi verdiği bordomavili takımda göreve geldiği günden bu yana yenilgi yüzü görmedi.

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