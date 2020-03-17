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Trabzon'da kardan kapanan tüm mahalle yolları ulaşıma açıldı

İHA

Trabzon'un orta ve yüksek kesimlerinde önceki gece başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası kapanan tüm mahalle yolları ulaşıma açıldı.

Trabzon'da kardan kapanan tüm mahalle yolları ulaşıma açıldı

Trabzon'un orta ve yüksek kesimlerinde önceki gece başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası kapanan tüm mahalle yolları ulaşıma açıldı.
Kar yağışı özellikle Araklı, Sürmene, Arsin, Köprübaşı, Şalpazarı, Düzköy ve Tonya ilçelerinde etkili olurken, 28 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ekipleri ile birlikte kapanan yolları açmak için günün ilk ışıkları ile birlikte çalışmalarına başladı. Şuana kadar tüm mahalle yolları ise ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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