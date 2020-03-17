Trabzon'da kardan kapanan tüm mahalle yolları ulaşıma açıldı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Trabzon'un orta ve yüksek kesimlerinde önceki gece başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası kapanan tüm mahalle yolları ulaşıma açıldı.

Kar yağışı özellikle Araklı, Sürmene, Arsin, Köprübaşı, Şalpazarı, Düzköy ve Tonya ilçelerinde etkili olurken, 28 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ekipleri ile birlikte kapanan yolları açmak için günün ilk ışıkları ile birlikte çalışmalarına başladı. Şuana kadar tüm mahalle yolları ise ulaşıma açıldı.

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