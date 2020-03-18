Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri'ne 3 kişi katıldılar

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Trabzon’da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Trabzon Valiliği önünde gerçekleştirilen törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Şehit Aileleri Derneği Trabzon Şube Başkanı İsmail Karaca katıldı. Çelenk sunma töreninde Atatürk Anıtı’na sırasıyla Trabzon Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi adına çelenk bırakıldı. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

Planlanan diğer etkinlikler, Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.