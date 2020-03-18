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Hüseyin Çimşir, oyuncularını motive etmeye çalışıyor

İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle, moralsiz olan oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Bu konuda önemli bir efor sarf eden genç teknik adam, farklı yöntemlerle oyuncuların moralinin yüksek tutmaya çalışıyor.

Hüseyin Çimşir, oyuncularını motive etmeye çalışıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle, moralsiz olan oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Bu konuda önemli bir efor sarf eden genç teknik adam, farklı yöntemlerle oyuncuların moralinin yüksek tutmaya çalışıyor.
Türkiye'de tüm maçlar korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanmaya devam edecek. Şampiyonluk yolunda Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, ilk defa karşılaşılan bu durum karşısında süreci oyuncularıyla birlikte fikir alışverişinde bulunarak yönetmeye çalışıyor. Korona virüsün yanı sıra maçların da seyircisiz olması nedeniyle bu durumdan hoşnut olmayan oyuncular motive olmakta zorlanırken, başta takım kaptanı Jose Sosa olmak üzere diğer oyuncular da Çimşir'e bu konuda destek olmak için elinden geleni yapıyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, oyuncularına zor günlerden geçtiklerini aktararak, bu süreci el birliği ile aşmak için herkesin üzerine düşünenin en iyisini yapacağına inandığını vurguladı. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirten genç teknik adam, maddi ve manevi olarak her oyuncusunun yanında olduğunu belirtti.
Trabzonspor, korona virüs salgınına karşı bir dizi önlemler almıştı. Basına ve taraftarlara antrenmanları kapatan bordomavili kulüp ziyaretçi girişlerini kısıtlamıştı. A Takım personeli dışındaki bazı personellerine izin veren Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni günler öncesinden dezenfekte ederek oyuncuların rahat bir şekilde girişçıkışlarını sağlayarak antrenman programı uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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