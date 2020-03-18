Trabzon'da sokaklar çamaşır suyu ile yıkanıyor Sokaklar çamaşır suyu, ilaç ve köpükle adım adım temizleniyor

Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak ve caddeleri korona virüsüne (Covid19) karşı temizleyici karşımla yıkıyor.

Ekipler; çamaşır suyu, ilaç ve köpük karışımından hazırlanan solüsyonla işlek cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını dikkatli bir şekilde sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, korona virüsüne karşı dezenfektasyon ve temizlik çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüldüğünü söyledi. Devletin bütün kurumlarının korona virüsüne karşı etkili tedbirler aldığını belirten Başkan Genç, vatandaşlardan da salgının yayılmasının önlenmesi için korunma tedbirlerini dikkatli bir şekilde yerine getirmesini istedi.

Başkan Genç, şöyle konuştu:

"Korona virüsü salgını uygulanan sıkı tedbirlerle ülkemizde yaygın boyutlara varmadı. Devletimizin zamanında ve yerinde aldığı tedbirler sayesinde birçok Avrupa ülkesinden bu konuda daha iyi durumdayız. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımız virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirleri büyük bir titizlikle yerine getiriyor. Bizler de Ortahisar Belediyesi olarak ilaçlama, dezenfektasyon ve temizlik çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Zaten belediyemiz 'Mahallem Temiz Kalsın' kampanyası çerçevesinde mahallelerimizi düzenli aralıklarla temizliyordu. Salgın tehlikesi ortaya çıktıktan sonra bunlara ek olarak ilaçlama ve dezenfektasyon işlemlerini de yapmaya başladık. Özellikle ortak kullanım alanları olan park, cadde ve sokaklarda bütün çalışmalarımızı eşzamanlı olarak yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın da bireysel olarak bu konuda uygulayacağı pek çok tedbir var. Özellikle korona virüsünden korunmak için Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korunma tedbirleri hiçbir şekilde ihmal edilmeden uygulanmalı. Devlet, vatandaş birlikteliği ve işbirliği ile bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yeter ki, herkes üzerine düşeni yapsın."

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