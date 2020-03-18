Trabzonspor taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 27´nci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ile Ahmet Canbaz´ın yanı sıra tedavileri devam eden Alexander Sörloth, Abdülkadir Ömür ile Doğan Erdoğan antrenmanda yer almadı. Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın 11:00´de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-03-18 19:36:44
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