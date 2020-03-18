Trabzonspor taktik çalıştı

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Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 27´nci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ile Ahmet Canbaz´ın yanı sıra tedavileri devam eden Alexander Sörloth, Abdülkadir Ömür ile Doğan Erdoğan antrenmanda yer almadı. Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın 11:00´de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-03-18 19:36:44



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