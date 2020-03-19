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Trabzonspor deplasmanda da lider

İHA

Süper Lig'de 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Trabzonspor, deplasmanda 180 gündür yenilmiyor.

Trabzonspor deplasmanda da lider

Süper Lig'de 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Trabzonspor, deplasmanda 180 gündür yenilmiyor.
Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir ile 11 berabere kalarak 53 puanla rakibiyle zirveyi paylaşmaya devam eden Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçı kazanarak şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, korona virüs nedeniyle oyuncularını zorlu müsabakaya konsantre etmek için yoğun bir mesai harcarken, oyuncular da sıkıntılı süreci atlatmak için el birliği yapmış durumda.

Süper Lig'de 11 maçtır yenilmiyor
Süper Lig'de 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordomavililer, son yenilgisini sahasında oynadığı Yukatel Denizlispor maçında 21'lik sonuçla almıştı. 16 Aralık 2019'da rakibine mağlup olan bordomavililer söz konusu dönemin ardından ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Deplasmanda en iyi performansı sergileyen takım
Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta tek yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bordomavililer şampiyonluk mücadelesi verdiği Medipol Başakşehir, Galatasaray ve DG Sivasspor gibi rakipleri içerisinde dış sahada en iyi performansa sahip olurken, deplasmanda çıktığı son 9 Süper Lig maçını ise kaybetmedi.

180 gündür yenilmiyor
Karadeniz ekibi deplasmanda son ve tek yenilgisini DG Sivasspor'a karşı aldı. 23 Eylül 2019'da rakibine 21 mağlup olan bordomavililer söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı maçlardan puansız ayrılmadı. Dış sahada oynadığı son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alan Trabzonspor, 180 gündür yenilmiyor. Bordomavililer Göztepe deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılması halinde 20042005 sezonunda elde etmiş olduğu 10 maçlık seriyi yakalamış olacak.

Üst üste zor iki deplasman
Trabzonspor, Göztepe deplasmanı sonrası Aytemiz Alanyaspor ile de deplasmanda oynayacak. İki maç üst üste dış sahada oynayacak olan bordomavililer ilk olarak 22 Mart Pazar günü Göztepe deplasmanında 3 puan için mücadele edecek. Sonrasında ise bordomavililer bu kez Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek. İki maçta hanesine 6 puan yazdırmak için mücadele edecek olan bordomavililer şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçmek istiyor.

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