Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Korana virüs tedbirleri

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri genelgesi kapsamında sürecin esnafı ve vatandaşı etkilememesi adına bir dizi tedbir aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun talimatı ile gerçekleştirilen toplantıdan esnafa ve vatandaşa rahat nefes aldıracak kararlar çıktı. Bu kapsamda alınan önemler şu şekilde sıralandı:

"Belediyemiz ve Belediye Şirketlerimize bağlı mülklerde faaliyet gösteren; ancak 16.03.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği faaliyetleri sonlandırılan kiracılarımızdan faaliyete başlayacakları güne kadar sözleşmeye bağlanan aylık kira ücretleri alınmayacaktır. Belediyemize, kullandıkları yerler için işgaliye ücreti ödeyen esnaflarımızın; iş yoğunluğunun azalması nedeniyle, kullandıkları yerlerden vazgeçtiklerini yazılı olarak beyan etmeleri halinde, bahsi geçen işgaliye ücretleri alınmayacaktır. Belediyemize kira, işgaliye, ecrimisil vb. adlar altında ödeme yapması gereken esnaflarımıza, yazılı olarak başvurmaları halinde mevzuat çerçevesinde gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Meydan Cephe Sağlıklaştırma Projesi kapsamında projeden etkilenen işletmelerden, onarım süresi boyunca işgaliye ücreti alınmayacaktır. Belediyemiz tarafından hijyen tedbirleri kapsamında, su faturası borcu olan vatandaşlarımız için ilk etapta 01.05.2020 tarihine kadar su kesintisi yapılmayacaktır."

Büyükşehir Belediyesinin aldığı koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olduğumuzu ilk günden itibaren dile getiriyor ve tüm çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşımızın evde kalması gerekmektedir ve bu durumun şüphesiz esnafımıza bazı yansımaları olmaktadır. Esnafımızın ve vatandaşımızın bu süreci ekonomik anlamda sıkıntı içerisinde geçirmemesini sağlamak, önceliklerimiz arasındadır. Sürecin işleyişine göre gerekli noktalarda yeni tedbirler uygulamaya koyulacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Atatürk Köşkü ve Kent Müzesi’nin Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldığı açıklandı.

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