Trabzon Emniyeti'nden 'EvdeHayatVar" paylaşımı Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kısa video ile Corona virüsle mücadele kapsamında zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması istendi

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan kısa video ile Corona virüsle mücadele kapsamında zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması istendi.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in de kısa bir konuşmasının yer aldığı sosyal medya paylaşımında polislerin "Huzur ve güvenliğiniz için bizler görevdeyiz. Corona virüsle mücadele kapsamında yetkililerimizin açıkladığı

tedbirlere uyalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Yetkili mercilerimizin açıklamaları haricindeki paylaşımlara itibar etmeyelim. Emniyettesiniz....EvdeHayatVar" ifadeleri yer aldı.

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