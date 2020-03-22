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Trabzon'da koronavirüs sessizliği

DHA

Trabzon'da koronavirüs sessizliği


Fatih TURAN/ TRABZON,(DHA) -KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararların ardından Trabzon'da piknik alanlarının yanı sıra sokaklardaki insan yoğunluğu gözle görünür şekilde azaldı. Az sayıda iş yerinin açık olduğu kent merkezi sessizliğe bürünürken, polis ekipleri ise koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara, uyarı anonsları yapıyor.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam edilirken, Trabzon'da pek çok esnaf 'evde kal' çağrısına uyarak kepenk açmadı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar da evlerinden dışarı çıkmadı. Nöbetçi eczane ve fırın dışında çok az sayıda iş yerinin açıldığı kent merkezinin boş kaldığı görülürken, sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararların ardından kentteki piknik alanlarının yanı sıra sokaklardaki insan yoğunluğu ise gözle görünür şekilde azaldı. Güneşli havaya rağmen, yasaklara uyulduğu gözlenen kentte, bazı vatandaşlar da sahilde yürüyüş ve spor yaparak evlerine döndükleri dikkat çekti.
POLİSLER ANONSLA UYARIYOR
Polis ekipleri ise, kent merkezinde koronavirüs tedbirlerine uymayıp, dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı anonsları yapıyor. Ekipler yoğunluğun yaşandığı bölgelere polis otosuyla "Değerlerli vatandaşlarımız, sizlerin ve tüm insanlığın sağlığı için sizlere evlerde kalmayı tavsiye ediyoruz" anonslarıyla uyarıda bulunuyor.
Kent sakinleri, tedbirler kapsamında alınan kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirterek, olası bir bulaşıcılığa karşı herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2020-03-22 13:17:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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