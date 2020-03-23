Evden çıkmayanların siparişlerini, polis evlerine götürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Evden çıkmayanların siparişlerini, polis evlerine götürüyor

DHA

Evden çıkmayanların siparişlerini, polis evlerine götürüyor


Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) TRABZON'da polis ekipleri, koronavirüse karşı 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri, tek başına yaşayan 65 yaş ve üstü kişilerin istekleri üzerine evlere erzak da taşıyarak ihtiyaçlarını gideriyor.
İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Trabzon'da ise polis ekipleri açık alanlarda kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Ekipler, uyarılara uymayıp, sokakta gezen ve oturan kişileri uyararak evlerine gönderdi. Sahil, park ve piknik yerlerinde dolaşan ekipler, alanların boş olduğunu, kent sakinlerinin evden çıkmadığını gözlemlediklerini belirtti.
65 YAŞ YASAĞINA UYANLARIN SİPARİŞİ EVLERİNE GÖTÜRÜLÜYOR
Polis ekipleri ayrıca, evde tek başına yaşayıp, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların istekleri doğrultusunda erzak ve gıda ihtiyaçlarını da karşılıyor. 155 Polis İmdat Hattı'na gelen çağrılarla harekete geçen ekipler, talep edilen erzak ve gıda ürünlerini marketten alıp, gittikleri adreste yaşlı vatandaşlara teslim ediyor.
POLİSLER ANONSLA UYARIYOR
Az sayıda iş yerinin açık olduğu kent merkezinde, polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara da uyarı anonsları yapıyor. Ekipler, yoğunluğun yaşandığı bölgelere polis otosuyla "Değerli vatandaşlarımız, sizlerin ve tüm insanlığın sağlığı için sizlere evlerde kalmayı tavsiye ediyoruz" anonslarıyla uyarıda bulunuyor. 
Kent sakinleri ise tedbirler kapsamında alınan kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirterek, olası bir bulaşıcılığa karşı herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM
2020-03-23 12:45:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu'dan konum bekliyor Trabzonlu nakliyecilerden Bakan Soylu'ya destek Nakliyeci Abdullah Özer: "Stokçuların el konulan ürünlerini ücretsiz taşırız, konum atmanız yeterli"
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan konum bekliyor Trabzonlu ...
(Görüntülü) Polis,'evde kal' çağrılarına uyan yaşlıların siparişleri evlerine götürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis,'evde kal' çağrılarına uyan ...
Uğurcan Çakır, sosyal medyada sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır, sosyal medyada sevenleriyle buluştu
Trabzon'da pazar alışverişinde seçmece yasağı
YEREL HABERLER Trabzon'da pazar alışverişinde seçmece yasağı
(Görüntülü) Trabzon'da koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da koronavirüs sessizliği
Kız arkadaşı ile sahte parayla alışveriş yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Kız arkadaşı ile sahte parayla alışveriş yaparken ...
Trabzon'da koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER Trabzon'da koronavirüs sessizliği
Trabzonlular Korona virüs önlemlerini dikkate aldı, sokağa çıkmadı Trabzon tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor Güneşli havaya rağmen yürüyüş yolları, piknik alanları ve şehir merkezinde yoğunluk yaşanmadı Polis ekipleri “Evde kal” anonsu ile vatandaşları uyarıyor
YEREL HABERLER Trabzonlular Korona virüs önlemlerini dikkate aldı, ...
(Görüntülü) Karadeniz'de yurt dışından dönen balıkçılar karantinada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karadeniz'de yurt dışından dönen ...
Karadeniz'de yurt dışından dönen balıkçılar karantinada
YEREL HABERLER Karadeniz'de yurt dışından dönen balıkçılar ...
Korona virüse karşı bağışıklığın önemi Özel İmperial Hastanesi Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Opr. Dr. Fatih Çelik: “Konona virüs SARS virüsüne benzer bir virüs" "Aynı kökenden geliyorlar ve mutasyona uğramış Kovid-19 diye isimlendirilen bir virüs”
YEREL HABERLER Korona virüse karşı bağışıklığın önemi Özel İmperial ...
Başkan Zorluoğlu Trabzon'daki Korona virüsle mücadele sürecini değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu Trabzon'daki Korona virüsle mücadele ...
(Görüntülü) Uyarılar dikkate alınmayınca, banklara şerit çekildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uyarılar dikkate alınmayınca, banklara ...
Dünyanın en uzun ikinci mağarasında Korona virüs önlemi Korana virüs vakalarının görülmesinin ardından Çal Mağarası ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Dünyanın en uzun ikinci mağarasında Korona virüs ...
Uyarılar dikkate alınmayınca, banklara şerit çekildi
YEREL HABERLER Uyarılar dikkate alınmayınca, banklara şerit çekildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X