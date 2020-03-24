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Trabzonspor Akyazı'da fırtına estirdi

İHA

Trabzonspor, Akyazı'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan yeni stadyumunda fırtına gibi esti. Bordomavililer yeni stadyumundaki üçüncü yılında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak mücadelesini sürdürüyor.

Trabzonspor Akyazı'da fırtına estirdi

Trabzonspor, Akyazı'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan yeni stadyumunda fırtına gibi esti. Bordomavililer yeni stadyumundaki üçüncü yılında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak mücadelesini sürdürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Ocak 2017'de 10 galip geldiği Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden bordomavililer, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadına oynadığı üçüncü yılında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak mücadelesini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Kompleksi'ndeki ilk maçını 29 Ocak 2017'de Gaziantepspor ile oynayan bordomavililer müsabakadan 40 galip ayrılmıştı.

Ligde 57 maç yaptı
Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical park Stadyumu'nda bugüne kadar ligde 57 maç yaptı. Söz konusu maçlarda 33 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Attığı 122 gole karşılık ise kalesinde 73 gol gördü.

İstanbul'un üç büyükleri karşısında sadece Beşiktaş'a yenildi
Trabzonspor, yeni stadyumunda İstanbul'un üç büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı yeni stadında bugüne kadar oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. Bordomavililer iki mağlubiyeti siyahbeyazlı takım karşısında 43 ve 20'lık sonuçlarla almıştı.

Ortalama 30 bin seyirci
Trabzonspor, yeni stadyumunda ortalama 30 bin seyirciye oynadı. Bordomavili kulüp kapasitesi 41 bin 461 olan stadı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında doldururken, bu sezonki rekor ise tribünlerin tamamen bordomavili taraftarlara ait olduğu Fenerbahçe'nin 21 mağlup edildiği maçta geldi. Söz konusu maçı 39 binin üzerinde taraftar izlemişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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