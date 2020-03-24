Trabzon'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görevde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzon'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görevde

DHA

Trabzon'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görevde


Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların alışverişini yapıp, evlerine götürüyor.  
Trabzon'da ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerce, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu. Grup görevlileri, 7/24 çalışıp, çağrılar doğrultusunda gelen talepleri karşılıyor. Adres ve telefon bilgileri alınan vatandaşların ihtiyaçları kısa sürede karşılanıyor.
VALİ USTAOĞLU'NDAN ZİYARET
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Kaymakamlığı'nda oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Grubun çalışmalarına ilişkin konuşan Vali Ustaoğlu, 'Evde kal' çağrılarının Trabzon'da karşılık bulduğunu vatandaşların alınan tedbirlere daha çok uyması gerektiğini vurguladı. Grubun dün akşam itibariyle bin 73 çağrıya yanıt verdiğini kaydeden Vali Ustaoğlu, "Tüm ilçelerde vatandaşların ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışma yürütülüyor. Bu gruplarımızı her ilçemizde kurduk. 24 saat esasına göre çalışmalarımız sürüyor. İnşallah ülkemizin geçirdiği bu süreç içinde tek başına yaşayan veya kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımızın, her türlü ihtiyacını giderme noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz de. Vatandaşlarımız bilinçlenmeye başladı. Onlara teşekkür ediyorum. Trabzon olarak açıkçası bu konudaki gözlemim genel olarak vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Bu konuda çok sıkıntı çekmedik. Trabzon´da şu an Allah´a şükür genel hatlarıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tedbir kurallarına uyduğunu gözlemliyorum. Tüm tedbirler bizler için. Onların başka kişilerle temasını önlemek için evlerde tutuyoruz" dedi.
VALİ ÇAĞRIYA BAKTI
Vali Ustaoğlu, çağrı merkezini de ziyaret ederek, çalışanlara kolaylıklar diledi. Vali Ustaoğlu, burada telefonla gelen bir çağrıya da bakarak, yaşlı vatandaşın isteklerini not edip, ilgililere bildirdi.
DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM
2020-03-24 14:33:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'dan açıklama: Tüm testler negatif çıktı
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan açıklama: Tüm testler negatif çıktı
Prof. Dr. Özlü: Çaresiz değiliz, virüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: Çaresiz değiliz, virüsü yenebilecek ...
TESOB Başkanı Kara: “Esnafımız kurallara uysun, virüsün yayılmasını elbirliğiyle önleyelim”
YEREL HABERLER TESOB Başkanı Kara: “Esnafımız kurallara uysun, ...
(Görüntülü) Trabzon'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görevde
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ...
Trabzonspor Akyazı'da fırtına estirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor Akyazı'da fırtına estirdi
Trabzon'da bir kitapevinden ilginç ‘Evdekal’ kampanyası Kitapevi ‘Siz isteyin biz kapınıza getirelim’ kampanyası ile evlere kitap hizmeti veriyor
YEREL HABERLER Trabzon'da bir kitapevinden ilginç ‘Evdekal’ ...
(Görüntülü) Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek ...
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
YEREL HABERLER Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok ...
Alper Avcı: "TFF'den gelecek açıklamayı bekliyoruz"
YEREL HABERLER Alper Avcı: "TFF'den gelecek açıklamayı bekliyoruz"
Trabzonspor yenilgiyi unuttu! Karadeniz ekibi 11 maçlık serisi ile bu alanda zirveye kuruldu
YEREL HABERLER Trabzonspor yenilgiyi unuttu! Karadeniz ekibi 11 ...
Evden çıkmayanların siparişlerini, polis evlerine götürüyor
YEREL HABERLER Evden çıkmayanların siparişlerini, polis evlerine ...
Bakan Soylu'dan konum bekliyor Trabzonlu nakliyecilerden Bakan Soylu'ya destek Nakliyeci Abdullah Özer: "Stokçuların el konulan ürünlerini ücretsiz taşırız, konum atmanız yeterli"
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan konum bekliyor Trabzonlu ...
(Görüntülü) Polis,'evde kal' çağrılarına uyan yaşlıların siparişleri evlerine götürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis,'evde kal' çağrılarına uyan ...
Uğurcan Çakır, sosyal medyada sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır, sosyal medyada sevenleriyle buluştu
Trabzon'da pazar alışverişinde seçmece yasağı
YEREL HABERLER Trabzon'da pazar alışverişinde seçmece yasağı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X