Trabzonspor'dan açıklama: Tüm testler negatif çıktı

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TRABZON (DHA) Trabzonspor Kulübü, futbol A takımda yer alan futbolcular ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven´in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2020-03-24 19:39:20



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