Trabzonsporlu futbolcular çalışmalarını evde sürdürecek

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Trabzonsporlu futbolcular koronavirüs tehdidine karşı çalışmalarına evde devam edecek.

Bordomavili kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım futbolcularımız, teknik ekibimizin hazırladığı özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını evlerinde sürdürmektedir. Futbolcularımız kendilerine tedarik edilen antrenman malzemeleriyle kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirmektedir" denildi.

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