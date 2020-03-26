Trabzonsporlu Manoel Messias baba oldu

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Trabzonsporlu futbolcu Manoel Messias baba oldu. Messias ailesi çocuklarına Bernardo Fernandes Carvalho ismini verdi.

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Manoel Messias ve luana Fernandes de Assis çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi. Brezilya’nın Belo Horizonte şehrinde dünyaya gelen bebeğe Bernardo Fernandes Carvalho ismi verildi.

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