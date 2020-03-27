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Sağlık personeli için Korana virüsten korunma aparatı üretti Bu aparat sağlık personelleri ile hastanın nefes temasına girmesini engelleyecek

İHA

Trabzon'da bir girişimci özellikle acil servislerde görev yapan sağlık personelinin hasta muayene ederken Korana virüsten daha iyi korunabilmesi ve hastanın nefesinin kendisine temasını önlemesi için bir aparat üretti.

Sağlık personeli için Korana virüsten korunma aparatı üretti Bu aparat sağlık personelleri ile hastanın nefes temasına girmesini engelleyecek

Trabzon'da bir girişimci özellikle acil servislerde görev yapan sağlık personelinin hasta muayene ederken Korana virüsten daha iyi korunabilmesi ve hastanın nefesinin kendisine temasını önlemesi için bir aparat üretti.
Dünya genelinde kullanılan aparatı daha pratik hale getirdiğini belirten Serdar Tam, hasta ile nefes temasını bu aparatla engellemeyi hedeflediğini söyledi. Sağlık İl Müdürlüğüne başvurarak projesini tanıtacağını ve ilk ürettiği aparatları da ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına hibe edeceğini kaydeden Tam, Korana virüsü ile mücadele sürecine katkı vermek istediğini belirtti. Tam, "Dünyanın genelinde etkili olan salgın bir hastalık var. Biraz düşündük aklımıza bir proje geldi. Bir aparat geliştirdik dünya genelinde bu aparatların büyükleri var. Büyükleri acil servisler için pratik değil. Sağlık çalışanlarını korumak için böyle bir aparat geliştirdik. Bu aparat sayesinde sağlık çalışanlarımız hastanın direk nefesine maruz kalmayacak. Yüzyüze bir temas yapıyor, görüyor, tedavisini yapıyor. Bizim de devletimize bir katkı olsun istedik" dedi.
Serdar Tam, Sağlık İl Müdürlüğü ile görüşeceğini de belirterek "Bu aparatı göstereceğiz. Eğer uygun görürlerse seve seve bu üründen üretmeyi isteriz. Türkiye'de kayıtlı 137 bin kayıtlı reklamcı arkadaşımız var. Bu ürünü hepsi yapabilir. Hatta biz bunu sosyal medya hesabımızdan teknik çizimini paylaşacağız. Herkesin elinde bu aparatı yapacak malzeme olduğunu düşünüyorum. Yılmayacağız, kazanacağız. Bahar geldiğinde çok güzel bir Türkiye bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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