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Evde sağlıkçılar için koruyucu siperlik maske üretiyor

DHA

Evde sağlıkçılar için koruyucu siperlik maske üretiyor


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Sivri, meslektaşlarının koronavirüs mücadelesine destek olmak için evinde koruyucu siperlik maske üretimine başladı. Komşularının da yardım ettiği Sivri, 100 parça ekipmanı tamamlayarak sağlık çalışanlarına dağıttı.
Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Sivri, meslektaşlarının korunması için evde koruyucu siperlik maske üretimi için harekete geçti. Komşularının da destek verdiği çalışma ile Sivri, asetat, keçe, zımba, lastik ve çift taraflı yapıştırıcı bant kullanarak üretim yapmaya başladı. 100 parça üretim yapan Sivri, ekipmanları sağlıkçılara gönderiyor.
Doktor Ebru Sivri, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde tek yürek olmak gerektiğini belirterek, "Hep birlikte üstesinden geleceğiz´ sloganıyla yola çıktık. Sağlık Müdürlüğümüz siperlik ve diğer koruyucu ekipmanların dağıtımına devam etmektedir. Ama bu süreçte hem onların yükünü biraz hafifletmek hem de bu tür malzemelere sürekli ihtiyaç duyulduğundan devamlılığı sağlamak adına üzerimize düşeni yapmak istedik. Koruyucu siperliklerimizin bir kısmı tamamlandı. Trabzon içi olmak şartıyla talep eden sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak ulaştırılacak. Şimdilik elimizde 100 tane var ve devamını hazırlayan koca yürekli bir ekibimiz var. Talepler doğrultusunda devamı da gelecektir'' dedi.
'HER TÜRLÜ YARDIMA AÇIĞIZ'
Doktor Sivri, şunları söyledi:
''Evde boş durmayalım, çorbada bizim de bir katkımız olsun´ diyen ve yardım teklifleriyle gelen kadınlarımıza şükranlarımı borç biliyorum. Bakarsınız yarın bir gün maske dikmeye de başlarız. Herkesin desteği ve önerileri bizim için değerlidir. Unutmayın, `Hep birlikte üstesinden geleceğiz.''
Sivri, yüz koruyucu ve siperlik olarak adlandırılan ekipmanın sağlık çalışanları açısından önemli olduğunu ifade ederek, ''Solunum yolu semptomları olan hastayı poliklinikte muayene sırasında veya hasta odasında direkt bakım verme işlemi sırasında sağlık personeli tarafından kullanılan koruyucu bir ekipmandır. Kullandıktan sonra dezenfekte edilmesi gerekmektedir'' diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2020-03-27 12:12:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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