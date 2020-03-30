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Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk indirdi

DHA

Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk indirdi


Fatih TURANTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanıp, valilik iznine bağlanmasının ardından otogardaki firmalarda seferler iptal edildi, bilet satış noktaları da brandayla kapatıldı. 
Koronavirüs salgınına karşı Bilim Kurulu'nun önerisi üzerine alınan kararla şehirler arası yolculuklar, valilik iznine bağlanarak, kısıtlandı. Dün saat 17.00 itibarıyla firmalar tarafından seferler durduruldu. Memleketlerine gitmek isteyenler, otobüs biletlerini dün saat 17.00'den önceye alırken, bu saatten sonraya bilet alanlar ise seyahatlerini iptal ederek, valilik iznini beklemek zorunda kaldı.
Alınan kararlar kapsamında, Trabzon Şehirler Arası Terminali'nde yolcu taşımacılığı yapılan firmalarda, otobüs seferlerinin durdurulması kararı alındı. Seferleri iptal eden birçok firma tarafından otogardaki bilet satış yerlerinin önü ise brandayla kapatıldı. Polis ekipleri de otogarda devriye görevi yaparak, seyahat firmalarını denetledi. Kısıtlamalara rağmen kent dışına yolculuk yapmak için otogara gelenler de bilet satışı yapılmadığını öğrenince geri dönmek zorunda kaldı. Otobüs peronlarının boş olmasıyla Trabzon Otogarı, sessizliğe büründü. Kentte sadece ilçelere ulaşım sağlanan minibüsler ve toplu taşıma araçlarıyla 'sosyal mesafe' kuralları kapsamında hizmet veriliyor. 
'SEFERLER DURDU'
Trabzon Otobüs İşletmeleri ve Acenteleri Derneği Başkanı Orhan Sungur, otogarda talep olmadığını, tüm seferlerin de durdurulduğunu söyledi. Sungur, "Şu anda Trabzon Otogarı'nda seferler durmuş durumda. İşletmelerimiz brandayla satış yerlerini kapatıyor. Dün birkaç yolcumuz için son kalan araçlarımız kaldırıldı, şu an için de ciddi bir talep yok zaten. Olması da mümkün değil herkes evinde, dışarı çıkmıyor. Her karar bizler için her şeyden önce insan sağlığı. Bu virüs öyle hafife alınacak bir şey değil. Artık insanlar ciddiyetin farkında. Tavsiyemiz şu; kimse evinden dışarı çıkmasın. Kaptanlarımız, çalışanlarımız risk altındaydı. Alınan kararları yerinde buluyoruz" dedi.
'KAPATTIK, BİLGİSAYARLARI SÖKTÜK'
Otobüs firması yetkilisi Gökmen Gömleksiz de "Seyahat izne tabi tutuldu ama firmalar haliyle sefer yapmıyorlar. Kentte insanlar valilikten izin alsalar bile sefer yok, otobüs yok. Biz de kapattık, bilgisayarları söktük. Geçici bir süre böyle kapalıyız. Sanırım bu 1-2 ay sürecek yani kimse bir yere gitmeyecek. Yolcularımız, vatandaşlarımız, bu süreçte biraz sabırlı olup, evlerinde kalsın. İnşallah bu durum biter, her şey normale döner. Önemli olan hepimizin sağlığı" diye konuştu.
MEYDAN VE SAHİLLER BOŞALDI
Öte yandan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 'evde kal' çağrılarına uyan kent sakinleri, sokağa çıkmamaya özen gösterirken, sahiller boş kaldı. Polis ve zabıta ekipleri, meydanlar ile sahil bandı ve yürüyüş yollarında önlemlerini sürdürdü. Sahil şeridinde polis ekipleri, devriye gezerken, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Uzunsokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi'nin ise boş kaldığı görüldü. Trafik yoğunluğunun da azaldığı kentte özellikle cadde ve sokaklardaki sakinlik dikkat çekti. Cadde ve sokaklara çıkan az sayıda kişilerin de eldiven ve maske kullandığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM
2020-03-30 13:52:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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