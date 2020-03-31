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Hüseyin Çimşir, takımına en iyi etki yapan teknik adam oldu

İHA

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası 2.60 puan ortalamasıyla takımına en iyi etki yapan teknik adam oldu. Çimşir'i Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takip etti.

Hüseyin Çimşir, takımına en iyi etki yapan teknik adam oldu

Trabzonspor'da Ünal Karaman’ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası 2.60 puan ortalamasıyla takımına en iyi etki yapan teknik adam oldu. Çimşir'i Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takip etti.
Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen 40 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'in koronavirüs nedeniyle ertelenme süreciyle birlikte 90 günlük görev süresinde yenilgi yüzü görmeyerek 21 puan elde etti. Süper Lig’de puanını 53’e yükselten Trabzonspor, averajla liderliğini sürdürdü.

İkinci yarı ilk yarıdan daha çok puan topladı
Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk 9 haftalık bölümünde ilk yarıya göre daha fazla puan topladı. Ünal Karaman yönetiminde ilk 9 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 16 puan toplayan bordomavililer, Hüseyin Çimşir yönetiminde 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı.

Lig'de en iyi etki Çimşir'den
Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir Süper Lig'de yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası ise takımına en iyi etkiyi yapan isim oldu. Giden ve gelen teknik adamların son 5 maçıyla birlikte ilk 5 maçına bakılarak yapılan araştırmada bordomavili takım, Ünal Karaman'ın son 5 maçında 2,00 puan ortalaması yakalarken, Hüseyin Çimşir ile ilk 5 müsabakada 2,60 puan ortalaması yaptı. Çimşir, bu alanda takımına en iyi etkiyi yapan teknik adam oldu.

Çimşir'i Sergen Yalçın takip etti.
Beşiktaş ise Abdullah Avcı son 5 maçında 1.20 puan ortalaması ile mücadele ederken, halefi Sergen Yalçın ise ilk 5 maçında 2,00 puan ortalaması yakaladı. MKE Ankaragücü'nde ise Mustafa Kaplan'ın ilk 5 maçta 0,60 puan ortalaması tuttururken, halefi Mustafa Reşit Akçay ise ilk 5 maçında 1.40 puan ortalaması yakaladı. Denizlispor'da Mehmet Özdilek ilk 5 maçta 0,40 puan ortalaması yakalarken, yerine gelen Bülent Uygun ise görev aldığı 4 maçta 1,75 puan ortalaması yakaladı. Antalyaspor'da Stjepan Tomas ilk 5 maçta ortalama 0,40 puan kazandı. Ondan sonra görveve gelen Tamer Tuna ise ilk 5 maçta 1,60 puan ortalaması yakaladı. Kasampaşa'da ise Tayfur Havatçu ilk 5 maçta 0,60 puan ortalaması elde ederken Fuat Çapa ise ilk 5 maçta 1.40 puan ortalaması yakaladı.
Konyaspor'da Aykut Kocaman 1.00 puan ortalaması elde ederken, Bülent Korkmaz ise 1.20 puan ortalaması elde etti.
Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş ilk 5 maçında puan kazanamazken, yerine gelen Hikmet Karaman ise görev aldığı 3 maçta 0,33 puan ortalaması elde etti. Çaykur Rizespor'da ise İsmail Kartal ilk 5 maçta 0,20 puan ortalaması tuttururken, göreve gelen Ünal Karaman ise takımın başında çıktığı 3 maçta 0,33 puan ortalaması yakaladı.

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