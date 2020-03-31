Trabzon Valiliği'nden karantina duyurusu

Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı 3 köyde Korona virüs salgını nedeniyle karantina uygulamasına gidildi.
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahallelerimiz, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Korona virüs salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihi 16.00 itibarıyla karantina altına alınmıştır" denildi.
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