DOKA Covid-19 salgını ile mücadele için harekete geçti, çağrıya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşmasında Covid19 ile mücadele kapsamında "Ülkemizdeki tüm kalkınma ajanslarının bu hastalıkla mücadele için yapacakları yenilikçi çalışmalara destek vereceğiz" ifadelerinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) harekete geçerek proje başvuruları için çağrıya çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgemizin ve ülkemizin COVID19 salgını ile mücadelesine katkı sağlamak; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyoekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla toplam bütçesi 6 milyon TL olan ‘COVID19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı’nı başlatmış bulunmaktadır. Program ile COVID19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır” dedi.

Öte yandan kalkınma ajansları aracılığı ile Kovid19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı ile salgın riskinin yayılımını en aza indirmede acil çözüm sunan projeler desteklenecek, ajans desteklerine başvurular 2 ay ötelenecek, salgın sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgelerdeki sosyoekonomik etkilerin iyileştirilmesine dönük çalışmalara başlanacak.

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