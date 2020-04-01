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Trabzonspor sözleşmeler konusunda rahat

İHA

Trabzonspor sözleşmeler konusunda rahat

Trabzonspor'da 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek olan Sosa ve Novak dışında sözleşme uzatma konusunda sıkıntı bulunmuyor. Bordomavili kulüp önümüzdeki günlerde UEFA ve FIFA'nın vereceği karara göre yol haritası belirleyecek.
Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle verilen aranın uzaması halinde oyuncuların 31 Mayıs'ta sona erecek olan sözleşmeleri de gündeme gelmeye başladı. Bu konuda en rahat kulüplerin başında ise Trabzonspor geliyor. Sosa ve Novak konusunda ciddi bir mesafe alan bordomavili kulübün bu iki oyuncu dışında bir sıkıntısı bulunmuyor.

Pereira ve Hosseini Trabzonspor'a bağlı
Mayıs 2020'de sözleşmesi sona erecek olan bir diğer oyuncu ise Portekizli Joao Pereira, bordomavili kulüp tecrübeli savunma oyuncusuyla ilgili olarak sezon sonunu bekleyerek bir karar verecek. Yine 2020 Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan savunma oyuncusu Majıd Hosseini konusunda ise Trabzonspor oldukça rahat, bu oyuncunun sözleşmesinde ise Trabzonspor'un opsiyon hakkı bulunuyor. Bordomavili kulüp bu opsiyonu kullanması halinde oyuncuya 600 bin Euro ödeyecek.
Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek diğer oyuncu ise Ndiaye, sezon sonuna kadar İngiltere'nin Stoke City kulübünden kiralanan oyuncunun satın alma opsiyonunu ise bordomavili kulüp elinde bulunduruyor.

Trabzonspor'u rahatlatan tablo
Süper Lig'de sözleşmeler konusunda en rahat kulüplerin başında Trabzonspor geliyor. Özellikle altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken bordomavili kulüp gelecek vaat eden oyuncularla sözleşmelerini uzun vadeye yaymış durumda. Bordomavili kulüpte Uğurcan Çakır'ın 2024, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan 2023, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Doğan Erdoğan, Erce Kardeşler ve Yusuf Sarı 2022, Sorloth, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi ve Guilherme'nin 2021 yılına kadar Trabzonspor'da sözleşmeleri bulunuyor.

Geleceklerini performansları belirleyecek
Trabzonspor, eskisi gibi sözleşmeler yapmak yerine kendi belirlediği sistem üzerinden sözleşmeler yapıyor. İleride yaşanması muhtemel riskler karşısında önlemlerini alan bordomavili kulüp devre arasında takıma transfer ettiği Manoel, Da Costa ve Bilal Basacıkoğlu transferlerinde bunu gerçekleştirdi. Manoel'de yarım sezon 2 yıl opsiyonlu, Da Costa'da yarım sezon 1 yıl opsiyonlu ve Bilal Basacıkoğlu'nda da yarım sezon 2 yıl opsiyonlu sözleşme imzalandı.

Sosa ve Novak ile görüşmeler sürüyor
Bu sezon performanslarıyla Trabzonspor'a önemli katkı sağlayan Sosa ve Novak ile bordomavili kulüp gelecek sezonda devam etmenin hesaplarını yapıyor. İki oyuncuyla da yapılan görüşmeler devam ediyor. Bu iki oyuncuda şimdiye kadar net bir sonuç alamayan bordomavili kulüp görüşmelerini büyük bir titizlikli sürdürüyor.

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