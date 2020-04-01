Trabzonspor´da Ndiaye ameliyat oldu

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor´un ara transfer döneminde Stoke City'den kiralık olarak satın alma opsiyonlu kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, menisküs ameliyatı oldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig´e verilen arada sol diz dış menüsküsünde yırtık bulunan Trabzonspor´un orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ameliyat oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi´nde ameliyatı gerçekleştirilen 29 yaşındaki Senegalli oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bordo-mavili formayla bu sezon 9´u lig, 4´ü kupa toplam 13 maçta görev yapan Ndiaye, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-04-01 14:22:05
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