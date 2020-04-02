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Doğu Karadeniz’in ihracatındaki yükseliş sürüyor ama ‘Korana’ düşündürüyor

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının ilk üç ayında 357 milyon 714 bin 165 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 oranında bir artış göstermesine rağmen Korana virüsü salgını nedeniyle uluslararası piyasada başlayan durgunluk dikkat çekiyor.

Doğu Karadeniz’in ihracatındaki yükseliş sürüyor ama ‘Korana’ düşündürüyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının ilk üç ayında 357 milyon 714 bin 165 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 oranında bir artış göstermesine rağmen Korana virüsü salgını nedeniyle uluslararası piyasada başlayan durgunluk dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili bilgiler veren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılı OcakMart döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında 220 milyon 710 bin 784 dolar tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri’nin birinci sırayı, 42 milyon 584 bin 248 dolar tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri’nin ikinci sırayı ve 26 milyon 582 bin 376 dolar tutarındaki ihracatla Su Ürünleri’nin üçüncü sırayı aldığını söyledi.
Kalyoncu, bölgemizden 2020 OcakMart döneminde 109 farklı ülkeye ihracat yapıldığını kaydederek “En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerden Almanya’ya yönelik ihracatımızda yüzde 61, Gürcistan’a yönelik ihracatımızda yüzde 45 oranlarında önemli artışlar yaşanmıştır. Ancak dünyayı tehdit eden covid19 salgının yol açtığı tahribat ve özellikle başta Avrupa olmak üzere önde gelen ihraç pazarlarımızda yayılımı, elbette önümüzdeki dönemde ihracatımıza da olumsuz yansıyacaktır. Bir çok ülkede uygulanan tedbirler, sokağa çıkma yasakları tüketici taleplerini büyük bir oranda düşürmüş ve bir çok alıcılarda bundan dolayı siparişlerini iptal etmiştir. Bu durum ihracatımıza önümüzdeki aylarda önemli oranda olumsuz etki yapacaktırElbette bu salgının yol açtığı pazar daralması kısa bir süre için ihracatımıza da olumsuz yansıyacaktır ancak şundan ümitliyiz ki salgının kontrol altına alınması ile hızlı bir şekilde toparlanarak tekrar ihracatımızın artış trendine gireceğinden ümitliyiz” dedi.

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