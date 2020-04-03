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Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan “Evde Kal Kitabın bizden” kampanyası

İHA

Trabzon'un Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid19) ile mücadelesine katkı amacıyla "Evde Kal, Kitap Oku, Kitabın Bizden" kampanyası başlattığını duyurdu.

Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan “Evde Kal Kitabın bizden” kampanyası

Trabzon’un Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid19) ile mücadelesine katkı amacıyla "Evde Kal, Kitap Oku, Kitabın Bizden" kampanyası başlattığını duyurdu.
Başkan Koçhan, "İçinde bulunduğumuz zor süreci evimizde daha verimli hale getirmek amacıyla sosyal mesafeyi koruyarak sosyal medyada buluşuyoruz. Bu kapsamda evde hep birlikte kitap okuyoruz. Sosyal medya hesaplarınızdan yorum olarak yazdığınız ve istediğiniz kitapları sizlerin evlerine getiriyoruz" dedi.
“Evde Kal Kitap Oku Kitabın Bizden” sloganıyla hayata geçirilen proje ile birlikte binlerce kitabın, kitapseverlere ulaştırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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