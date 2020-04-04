Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uzmanlardan tarımda üretim uyarısı Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan: "Önümüzdeki günler, gelecek yılın mahsulü için ekim, dikim, bakım, ilaçlama ve gübrelemenin yapılacağı günler; Bu çalışmalar ağır aksakta olsa devam ettirilmelidir" "Eğer bu süreci iyi yönetemezsek aşırı fiyat dalgalanmaları, açlık, kıtlık, yoksuluk ve sonrasında gıda krizi yaşamamız kaçınılmaz olacaktır"

İHA

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, tarım alanlarındaki üretimi de olumsuz etkiliyor.

Uzmanlardan tarımda üretim uyarısı Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan: "Önümüzdeki günler, gelecek yılın mahsulü için ekim, dikim, bakım, ilaçlama ve gübrelemenin yapılacağı günler; Bu çalışmalar ağır aksakta olsa devam ettirilmelidir" "Eğer bu süreci iyi yönetemezsek aşırı fiyat dalgalanmaları, açlık, kıtlık, yoksuluk ve sonrasında gıda krizi yaşamamız kaçınılmaz olacaktır"

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, tarım alanlarındaki üretimi de olumsuz etkiliyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, Covid19 krizinin tarıma etkileri konusunda toplumun bütün bireylerinin bir plan dahilinde hareket etmelerini sağlayacak kriz planları uygulamaya konulması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.
Pehlevan, önümüzdeki günler, gelecek yılın mahsülü için ekim, dikim, bakım, ilaçlama ve gübrellemenin yapılacağı günler olduğunu belirterek "Bu çalışmaların ağır aksakta olsa devam ettirilmesi gerekir. Eğer bu süreci iyi yönetemezsek aşırı fiyat dalgalanmaları, açlık, kıtlık, yoksuluk ve sonrasında gıda krizi yaşamamız kaçınılmaz olacaktır" dedi.
İllerde tarım sektörünün bütün paydaşlarının bulunduğu 'Tarımsal Seferberlik Komisyonu' kurulması gerektiğini kaydeden Pehlevan "Covid19 krizinin Trabzon, Karadeniz ve ülkemiz tarımına etkileri konusunda toplumun bütün bireylerinin bir plan dahilinde hareket etmelerini sağlayacak kriz planları uygulamaya konmalıdır. Bu kara günleri mümkün olan en az hasarla atlatmanın yolu planlı ve bütüncül hareket etmekten geçer. Bu bağlamda illerde tarım sektörünün bütün paydaşlarının bulunduğu 'Tarımsal Seferberlik Komisyonu' kurulmalı. Bu komisyon eşgüdüm halinde, stratejik sektör olan tarımsal üretim için üreticiden tüketiciye kadar sektörün bütün paydaşlarıyla planlanmalıdır.Virüs insanı,açlık insanlığı öldürür. Bu günlerde herkes sağlığını koruma, hayatta kalma sevdiklerini kaybetmeme telaşı içindedir.Sağlıklı ve hijyen içinde yaşama arzusuyla bağışıklık sistemini güçlü kılmak için sağlıklı gıdaya erişim sağlamak zorundayız. Bu durumda herkeste önümüzdeki günlerde gıdaya ulaşabilecekmiyim ? korkusu ile market rafları boşaltıldı. Ya bulamazsak duygusuyla ihtiyacın çok üstünde alım yapıldı. Bu düşünce ile hareket eden tüketiciler ihtiyaç fazlası gıdayı evlerinde depolayarak arz talep dengesinin bozulmasına neden olmuştur. Eğer bu süreci iyi yönetemezsek aşırı fiyat dalgalanmaları, açlık, kıtlık, yoksuluk ve sonrasında gıda krizi yaşamamız kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

"Çiftçilerimizin borçları ertelensin"
Tarım sektörünün acil ihtiyaçlarının karşılanması ve çiftçilerin Tarım Kredi kooperatifi ve Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesi gerektiğine işaret eden Pehlevan, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomik istikrar paketinde tarım sektörünün ihtiyaçlarının giderilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği konusunda her hangi bir destek söz konusu değil. Tarım sektörünün acil ihtiyaçlarının karşılanması ve çiftçilerimizin Tarım Kredi kooperatifi, Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda 2019 yılı destekleme ödemeleri tüm illerimiz için acilen ödenmeli, 2020 destekleme ödemeleri ise 2021 yılına sarkmadan ödenmelidir. Aksi durumda üreticilerin bir kez üretimden koptuktan sonra tekrar tarımsal üretime dönmeleri oldukça zor, hatta olanaksızdır" şeklinde konuştu.

"Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak"
Artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirten Pehlevan, "Bütün planlarımızı yeni duruma göre yapmalıyız. Mayıs ayında açılacak çay sezonu ve Ağustos ayında başlayacak fındık hasadı için gerekli olan işçi ihtiyacının temini ve çalışma sırasındaki riskleri en aza indirmeliyiz. Tarım işçisi tedarik firmaları kurulmalı ve bu firmalar devlet tarafından teşvik edilmelidir. Yetkilendirilmiş bu kurumlar, işçilere takip kartları oluşturularak hastalık ve yer değişiklikleri bu firma aracılığı ile takipleri sağlanmalıdır. Bu firmalar aynı zamanda tarımsal anlamda işletmelere işçi temini sağlayacaktır. Böylelikle profesyonel bir ekip çalışması ile birim alandan elde edilen gelir ve ürün kalitesi yükselecektir. Ayrıca sağlık sorunlarının tespiti ve Korona virüs tehdidi için eğitimler bu firmaların sorumluluğunda verilerek gerekli önlemler alınmalıdır. Aksi durumda çayımız, fındığımız hasat edilemezse fabrikalar durur ve çiftçimiz gelir kaybına uğrar" diye konuştu.

"Arıcılarımızın yer değişikliği virüsün yayılması bakımdan çok önemli"
Arıcıların sezon itibariyle değişik illere gideceğine dikkat çeken Pehlevan, bu durumun virüsün yayılması açısından önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Arıcılarımızın sezon itibari ile Bayburt, Erzincan, Erzurum gibi değişik illere konaklamak için gitmektedirler. Bu yer değişikliklerinin takip edilmesi virüsün yayılması bakımından çok büyük önem taşımaktadır. Seyahatlerinde iş ve işlemleri için kolaylıklar sağlanmalıdır. Arıcılarımız genelikle emekli olduklarından Korona virüs kontrollerinin bulundukları yerlerde bir program dahilinde yapılıp, üretimden kopmamaları sağlanmalıdır. Aynı zamanda hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimizin yayla, mera çıkışları titizlikle takip edilmelidir. Tarımsal faaliyetlerde zaman çok önemli olduğundan iş ve işlemlerde kolaylık sağlanmalıdır. Korona virüs kontrollerinin sık sık bulundukları yerlerde bir program dahilinde yapılıp, üretimden kopmamaları sağlanmalıdır. Fındığımız, çayımız, buğdayımız, mısırımız, lahanamız, tereyağımız, sütümüz, meyvemiz, sebzemiz, kesintisiz üretilmeli, halkımıza ulaştırılmalıdır. Salgın gösterdi ki ithalat yapacak paranız olsa dahi, sınırların kapalı olması ve diğer ülkelerin ihracatı yasaklaması nedeniyle tarımsal ürünlere ulaşmakta zorluklar yaşanacaktır. Salgın ile tarımın stratejik bakımdan ne kadar önemli bir üretim olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Onun içindir ki,üreticinin bu dönemde daha fazla desteklenmesi ve yerli ve milli üretimin önünü açmalıyız. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen tarım ülkemizin, bölgemizin stratejik potansiyelidir. Fakat umutsuz olmayalım hep beraber çalışarak sıkıntılı günleri aşacağız, aşmalıyız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'un giriş ve çıkışlarında yasaklar kapsamında kontrol noktaları oluşturuldu Trabzon-Giresun il sınırındaki uygulamada sürücülerin büyük çoğunluğunun büyükşehirlerden Rize'ye gitmek üzere yola çıkan sürücüler olduğu dikkat çekti Uygulamanın ilk günü yasaklara vatandaşların uymadığı gözlendi
YEREL HABERLER Trabzon'un giriş ve çıkışlarında yasaklar kapsamında ...
Trabzon'da belediyeden şiveli mesaj: Evde durun daa
YEREL HABERLER Trabzon'da belediyeden şiveli mesaj: Evde durun daa
Sosa, Uğurcan Çakır'ın dayanışma pasını aldı
YEREL HABERLER Sosa, Uğurcan Çakır'ın dayanışma pasını aldı
Kuveyt'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon'da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kuveyt'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon'da ...
Vücuduna ağırlık bağladı, denize atlayarak intihar etti
YEREL HABERLER Vücuduna ağırlık bağladı, denize atlayarak intihar ...
Trabzon Valiliğinden seyahat karantinası
YEREL HABERLER Trabzon Valiliğinden seyahat karantinası
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta: "Panik yapmayacağız, birlikte başaracağız"
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta: "Panik ...
Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan “Evde Kal Kitabın bizden” kampanyası
YEREL HABERLER Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan “Evde Kal Kitabın ...
Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarına Korana engeli Mayıs ayında restorasyon çalışmaları tamamlanarak tamamen ziyarete açılması beklenen Sümela Manastırı'ndaki çalışmalar Korona virüs salgını nedeniyle aksıyor Korona virüsü yüzünden restorasyon çalışmalarının uzayacak olması manastırın açılış tarihini de geciktirecek
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarına ...
Abdülkadir Ömür´den Milli Dayanışma Kampanyası´na destek
YEREL HABERLER Abdülkadir Ömür´den Milli Dayanışma Kampanyası´na ...
(Görüntülü) Karantina alınan köylerde önlemler sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantina alınan köylerde önlemler ...
Trabzon'un şehir merkezindeki cephe sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Trabzon'un şehir merkezindeki cephe sağlıklaştırma ...
Balıkçılar erken "paydos" dedi Denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başlayacak olmasına rağmen yeterli avlanma olmayınca tekneler limanlara döndü Korona virüsün etkilediği balıkçılar gelecek sezonun hazırlıklarını salgın sona erdikten sonra başlayacak
YEREL HABERLER Balıkçılar erken "paydos" dedi Denizlerde av ...
Doğu Karadeniz’in ihracatındaki yükseliş sürüyor ama ‘Korana’ düşündürüyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’in ihracatındaki yükseliş sürüyor ama ...
(Görüntülü) Trabzon'da cadde ve sokaklar insan hareketliliği azaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da cadde ve sokaklar insan ...
Fındık üreticilerine uzmanlardan bahar uyarısı Ferrero Değerli Tarım Teknik Uzmanı ve Ziraat Mühendisi Abdullah Cömert: "llkbahar fındık tarımı için önemli ve riskli bir mevsimdir; Bu mevsimde atılacak adımlar ve yapılacak zirai uygulamalar hasadı yüzde yüz etkiler" Ferrero Değerli Tarım Teknik Uzman ve Ziraat Mühendisi Gürkan Kadıoğlu: "Küllenme hastalığına karşı erken mücadele hastalığa karşı başarı şansını arttırır"
YEREL HABERLER Fındık üreticilerine uzmanlardan bahar ...
Trabzon'da cadde ve sokaklarda insan hareketliliği azaldı
YEREL HABERLER Trabzon'da cadde ve sokaklarda insan hareketliliği ...
(Görüntülü) Trabzon'da, heyelanlı mahallenin halkı tedirgin
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da, heyelanlı mahallenin halkı ...
Trabzon'da, heyelanlı mahallenin halkı tedirgin
YEREL HABERLER Trabzon'da, heyelanlı mahallenin halkı tedirgin

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X