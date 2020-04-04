Trabzon'da yasaklanan giriş çıkışlara sıkı denetim



Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a girişçıkışların yasaklanmasının ardından Trabzon'da da gece yarısından itibaren başlatılan denetimler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a girişçıkışların 15 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Yasakla birlikte Trabzon´a girişçıkışlar da saat 00.00 itibariyle durduruldu. İl dışından gelenlerin alınmadığı kentten çıkışlara da izin verilmiyor.

GiresunTrabzon Karayolu'nun Beşikdüzü ilçesindeki kent sınırında ise polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında, araçlar denetleniyor. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünün yanı sıra ateş ölçümünü de yapıyor. Polis ve jandarma ekiplerinin, Beşikdüzü'nün yanı sıra Maçka, Araklı ve Of ilçelerinde oluşturulan toplam 4 kontrol noktasında denetim yaptığı bildirildi.

20 YAŞ ALTINA DENETİMLER ARTIRILDI

Öte yandan kentte, 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında da denetimler yapılıyor. Polis ekipleri, Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddeleri ile Atatürk Alanı'nda uygulama gerçekleştiriyor.

Bazı sokak ve parkları, barikatlarla girişe kapatan ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra 20 yaş ve altındakileri belirlemek için kimlik kontrolü yapıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına vatandaşların büyük oranda uyduğu kentte sessizlik hakim.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2020-04-04 13:24:42



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