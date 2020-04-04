Trabzon'da pazar yerinde bedava maske dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzon'da pazar yerinde bedava maske dağıtıldı

İHA

Trabzon'da bugün kurulan pazar yerlerinde belediye zabıta ekipleri tarafından bedava maske dağıtıldı.

Trabzon'da pazar yerinde bedava maske dağıtıldı

Trabzon'da bugün kurulan pazar yerlerinde belediye zabıta ekipleri tarafından bedava maske dağıtıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayımlanan genelgesi kapsamında pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine yönelik maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugün kurulan Çamoba ve Ayasofya pazarlarında bir dizi önlemler aldı. Pazar yerlerinin girişlerine ve çıkışlarına ‘Pazar alanında maskenizi takınız’ ifadelerinin yer aldığı afişler asıldı. Pazar girişlerine kurulan stantlarla vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da çalışmaları yerinde görmek amacıyla beraberinde Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile birlikte Ayasofya pazarında incelemelerde bulundu. Çalışmaların eksiksiz yürütüldüğünü gören Başkan Zorluoğlu, “Sizin sağlığınız bizim için her şeyden önemli. Lüften uyarılarımızı dikkate alın, sosyal mesafe kuralına dikkat edin ve maskesiz dışarı çıkmayın. Bu süreci sağlığımıza bir zeval gelmeden atlatmak için el ele vererek kurallara uymamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Trabzon'da yasaklanan giriş çıkışlara sıkı denetim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da yasaklanan giriş çıkışlara ...
Trabzon'da yasaklanan giriş çıkışlara sıkı denetim
YEREL HABERLER Trabzon'da yasaklanan giriş çıkışlara sıkı denetim
Trabzon'un giriş ve çıkışlarında yasaklar kapsamında kontrol noktaları oluşturuldu Trabzon-Giresun il sınırındaki uygulamada sürücülerin büyük çoğunluğunun büyükşehirlerden Rize'ye gitmek üzere yola çıkan sürücüler olduğu dikkat çekti Uygulamanın ilk günü yasaklara vatandaşların uymadığı gözlendi
YEREL HABERLER Trabzon'un giriş ve çıkışlarında yasaklar kapsamında ...
Uzmanlardan tarımda üretim uyarısı Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan: "Önümüzdeki günler, gelecek yılın mahsulü için ekim, dikim, bakım, ilaçlama ve gübrelemenin yapılacağı günler; Bu çalışmalar ağır aksakta olsa devam ettirilmelidir" "Eğer bu süreci iyi yönetemezsek aşırı fiyat dalgalanmaları, açlık, kıtlık, yoksuluk ve sonrasında gıda krizi yaşamamız kaçınılmaz olacaktır"
YEREL HABERLER Uzmanlardan tarımda üretim uyarısı Ziraat ...
Trabzon'da belediyeden şiveli mesaj: Evde durun daa
YEREL HABERLER Trabzon'da belediyeden şiveli mesaj: Evde durun daa
Sosa, Uğurcan Çakır'ın dayanışma pasını aldı
YEREL HABERLER Sosa, Uğurcan Çakır'ın dayanışma pasını aldı
Kuveyt'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon'da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kuveyt'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon'da ...
Vücuduna ağırlık bağladı, denize atlayarak intihar etti
YEREL HABERLER Vücuduna ağırlık bağladı, denize atlayarak intihar ...
Trabzon Valiliğinden seyahat karantinası
YEREL HABERLER Trabzon Valiliğinden seyahat karantinası
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta: "Panik yapmayacağız, birlikte başaracağız"
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta: "Panik ...
Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan “Evde Kal Kitabın bizden” kampanyası
YEREL HABERLER Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan “Evde Kal Kitabın ...
Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarına Korana engeli Mayıs ayında restorasyon çalışmaları tamamlanarak tamamen ziyarete açılması beklenen Sümela Manastırı'ndaki çalışmalar Korona virüs salgını nedeniyle aksıyor Korona virüsü yüzünden restorasyon çalışmalarının uzayacak olması manastırın açılış tarihini de geciktirecek
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarına ...
Abdülkadir Ömür´den Milli Dayanışma Kampanyası´na destek
YEREL HABERLER Abdülkadir Ömür´den Milli Dayanışma Kampanyası´na ...
(Görüntülü) Karantina alınan köylerde önlemler sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantina alınan köylerde önlemler ...
Trabzon'un şehir merkezindeki cephe sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Trabzon'un şehir merkezindeki cephe sağlıklaştırma ...
Balıkçılar erken "paydos" dedi Denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başlayacak olmasına rağmen yeterli avlanma olmayınca tekneler limanlara döndü Korona virüsün etkilediği balıkçılar gelecek sezonun hazırlıklarını salgın sona erdikten sonra başlayacak
YEREL HABERLER Balıkçılar erken "paydos" dedi Denizlerde av ...
Doğu Karadeniz’in ihracatındaki yükseliş sürüyor ama ‘Korana’ düşündürüyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’in ihracatındaki yükseliş sürüyor ama ...
(Görüntülü) Trabzon'da cadde ve sokaklar insan hareketliliği azaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da cadde ve sokaklar insan ...
Fındık üreticilerine uzmanlardan bahar uyarısı Ferrero Değerli Tarım Teknik Uzmanı ve Ziraat Mühendisi Abdullah Cömert: "llkbahar fındık tarımı için önemli ve riskli bir mevsimdir; Bu mevsimde atılacak adımlar ve yapılacak zirai uygulamalar hasadı yüzde yüz etkiler" Ferrero Değerli Tarım Teknik Uzman ve Ziraat Mühendisi Gürkan Kadıoğlu: "Küllenme hastalığına karşı erken mücadele hastalığa karşı başarı şansını arttırır"
YEREL HABERLER Fındık üreticilerine uzmanlardan bahar ...
Trabzon'da cadde ve sokaklarda insan hareketliliği azaldı
YEREL HABERLER Trabzon'da cadde ve sokaklarda insan hareketliliği ...
(Görüntülü) Trabzon'da, heyelanlı mahallenin halkı tedirgin
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da, heyelanlı mahallenin halkı ...
Trabzon'da, heyelanlı mahallenin halkı tedirgin
YEREL HABERLER Trabzon'da, heyelanlı mahallenin halkı tedirgin

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X