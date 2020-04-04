"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına altınlarını bağışladı

Trabzon'da yaşayan 69 yaşındaki Kezban Beşli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına altınlarını bağışladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüsün (Covid19) ekonomik etkilerine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına destekler sürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 69 yaşındaki Kezban Beşli, Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan kampanyaya altınları bağışlamak istediğini söyledi. Bu talebi geri çevirmeyen Vefa grubu Beşli'nin Yalı mahallesindeki evine giderek altınları teslim aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını görünce yardım etmek istediğini belirten Kezban Beşli, "Cumhurbaşkanımızın çağrısını görünce ne yapabilirim diye düşündüm. Dışarı çıkmam da yasak. Telefon ile güvenlik güçlerini aradım. Onların vasıtasyla Vefa grubuna ulaştım. Allah'ım inşallah bütün insanların üstünden bu virüsü kaldırsın. Hacca gittim, Umre hevesliğimde vardı. Şimdi gidenlerin durumlarını gördüm. Bundan sonra bir yetim olur, bir garip olur yardım ederim. Allah demek ki bu kadarını bana nasip etti" dedi.

Kezban Beşli ile telefonda görüntülü konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, "Hakikaten sizin böyle bir duyarlılık görtermeniz bizi çok mutlu etti. Çok duygulandık. Büütn vatandaşlarımıza örnek bir davranış sergilediniz. Allah'ın izniyle bu süreci atlatacağız. Cumhurbaşkanımız bütün milletimizin sağlığı, selameti için gece gündüz demeden çalışıyor. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

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