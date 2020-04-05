Trabzon’un Ortahisar ilçesinde araçların kapı kollarına dokunan kişi polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri, şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını tespit etti.

Ortahisar ilçesi Gülbahar Hatun Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı’nda bir kişinin kapı kollarına dokunduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) nedeniyle şüphelenen vatandaşların ihbarının ardından harekete geçen polis ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, şahsın dokunduğu otomobilleri yanlarında bulundurdukları dezenfektanla temizledi. Şahıs kısa sürede yakalanırken, akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Şahıs polis ekipleri tarafından evine götürüldü.

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