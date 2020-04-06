Trabzonspor'da 'mutfak arası paslar' başladı!

Korana virüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, mutfakta yemek yaparak, takım arkadaşı Doğan Erdoğan'a meydan okudu. Doğan ise sosyal medyada pasını Uğurcan Çakır'a gönderdi.

Korana virüsü nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, sahada bir birlerine verdikleri paslara ara verirken, mutfaklarda yaptıkları yemeklerle bir birlerine pas atmaya başladılar. Takımın savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, sahada gösterdiği hünerlerini evinin mutfağında da gösterirken, mutfak pasını takım arkadaşı Doğan Erdoğan'a attı.

Erdoğan, Hüseyin Türkmen'in annesini yanına alarak çok güzel yemek yaptıklarını belirterek, "Ben ise tek başıma burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bana pas atıyorsun. Elimden geleni yapacağım, bak yanımda kimse yok. Yanımda annem yok" ifadelerini kullandı.

Türkmen'in verdiği mutfak pasına et söte yaparak karşılık veren Doğan Erdoğan ise pası takım arkadaşı kaleci Uğurcan Çakır'a atarak, "Kalecilik yeteneklerini yemekte de göstermesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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