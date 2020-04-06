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Avrasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Arif Aksoy: “Panik yok, tedbir var” Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Arif Aksoy: “Bu virüsü insanoğlu ortaya çıkardı, bu virüsü bitirecek olanda yine insanoğludur”

İHA

Avrasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Arif Aksoy: “Panik yok, tedbir var” Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Arif Aksoy: “Bu virüsü insanoğlu ortaya çıkardı, bu virüsü bitirecek olanda yine insanoğludur”

Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Arif Aksoy, “Sağlık sisteminin çökmemesi için zamana ihtiyaç var, zamanı bizler kazandıracağız, bunun için zorunlu olmadıkça evden çıkmayacağız” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Arif Aksoy, insanlığın yüzyıllar boyunca birçok badire yaşadığını belirterek, “İnsanlık yüzyıllar boyunca birçok badire yaşamıştır. Savaşlar, depremler, seller, felaketler ve hastalıklar. İlginç olan şudur. Bunca olay yaşanırken varoluştan günümüze kadar en çok can alan etken Anopheles maculipennis diye adlandırılan dişi bir sivrisinektir. Peki nedir bu sivrisineği bu kadar tehlikeli yapan durum. Plasmodium yani Türkiye’de bilinen adıyla sıtma ya da dünyadaki ismiyle malarya. Bu paraziti taşıyan sivrisinek milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet vermiş, işin trajik boyutu bu durum hastalığın belirlenmesinden yıllar sonra tespit edilmiştir. Kinin maddesinden üretilen ilaçların bulunması, sivrisineklerin yok edilmesi ve bataklıkların kurutulmasıyla hastalık kontrol altına alınmıştır. Halen gelişmemiş ülkelerde ölümler devam etse de sıtma tehdidi ortadan kalkmıştır” dedi.
Korona virüsün çözümü şuan için dünyada olmayan, fakat çözüm üretilmesi için tüm dünyanın tek vücut olup savaştığı bir hastalık olduğunu kaydeden Aksoy, “Bugün çok daha tehlikeli bir hastalıkla karşı karşıyayız. Covid19 daha tehlikeli olmasının sebebi ise bu hastalığın sıtma gibi herhangi bir aracıya ihtiyacı olmadan direkt solunum veya temas yoluyla insanlar arasında yayılım göstermesi. Bir diğer kötü özelliği ise maalesef virüs kökenli olmasıdır. Bilim insanları bakterileri 1676 yılında ışık mikroskobuyla tespit ederek günümüze kadar oldukça etkili bir şekilde çözmüştür. Bakterilere karşı antibiyotikleri bularak hastalıklara son verme derecesine kadar getirmişlerdir. En büyük korku bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanması yani mutasyona uğraması sonucu antibiyotiklerin yetersiz kalma ihtimalidir. 1900’lü yılların başında varlığı tespit edilse de elektron mikroskobuyla görülebildiği için insanoğlunun gizemini çözemediği bir yapıdır. Ayrıca viroid, prion, defektif virüs gibi birçok alt grupları da halen araştırılmaktadır. Kısacası çıkışını bilmediğimiz bir labirentler zinciridir. İşte bu yüzden insanlık bilinmeyen bir hastalıkla karşı karşıyadır. Çözümü şuan için dünyada olmayan, fakat çözüm üretilmesi için tüm dünyanın tek vücut olup savaştığı bir hastalık. Zaman içerisinde SARS, MERS, domuz, kuş gribi gibi ailesel benzer virüsler dünyada baş gösterse de insanoğlu bu virüslere karşı bir şekilde direnç göstermiş ve yenmeyi başarmıştır. Fakat Covid19 diğerlerinden farklı olarak akciğerlere inmekte özellikle büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarda oksijen yetersizliği sonrasında maalesef vücut iflasına sebep olmaktadır” şeklinde konuştu.

“Panik yok, tedbir var”
“Bu virüsü insanoğlu ortaya çıkardı, bu virüsü bitirecek olanda yine insanoğludur” diyen Aksoy, “Rutin hayatımızı geride bırakarak süreç içerisinde zorunlu olmadıkça evden çıkmayacağız. Sağlık sektörü için zaman çok önemli. İtalya, İspanya sırada Amerika örneği gibi sistemin çökmemesi için hastalığın zamana yayılmasını ve direncinin düşmesini bekleyeceğiz. Virüsler hayvanlarda yaşayan organizmalardır. İnsan sistemine yabancı olan bu yapıların tek derdi varlıklarını sürdürebilmektir. İnsanı öldürmek için uğraşmaz sadece kendi yaşam alanlarını oluşturmaya çalışırlar. Maalesef şahsımın öngörüsü biz korona ile zaman içerisinde yaşamaya bir şekilde alışmak zorunda kalacağız. Bunun için altın kurallar; bağışıklığınızı iyi tutmanız gerekli. Su, yiyecek ve egzersiz üçgeni çok önemli. Sigara mı asla ve asla hayır, yaşamak istiyorsan artık bitti. Maske takılmalı, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve el hijyeni sağlanmalı. Ev ve odalar sık sık havalandırılmalı ve dezenfektan kullanılmalı. Unutulmamalıdır ki bu virüsü insanoğlu ortaya çıkardı, bu virüsü bitirecek olanda yine insanoğludur. Psikolojiler yüksek tutulmalı. Moral en iyi ilaçtır. Bilinçli olursak beraber başarırız. Panik yok, tedbir var” ifadelerini kullandı.

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