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Trabzonlu minik Mustafa Eren polis ekiplerini duygulandırdı Kumbarasındaki paraları bağışlamak istedi, polisler onun adına bağış yaptı Ortaokul öğrencisi Mustafa Eren Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek için kumbarasındaki paraları bağışlamak istedi

İHA

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki yaşayan Mustafa Eren Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek için kumbarasında biriktirdiği paraları bağışlamak istedi. 155 ihbar hattını arayan Mustafa'yı evinde ziyaret eden polis ekipleri küçük çocuğun adına Milli Dayanışma Kampanyasına bağış yaptı.

Trabzonlu minik Mustafa Eren polis ekiplerini duygulandırdı Kumbarasındaki paraları bağışlamak istedi, polisler onun adına bağış yaptı Ortaokul öğrencisi Mustafa Eren Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek için kumbarasındaki paraları bağışlamak istedi

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki yaşayan Mustafa Eren Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek vermek için kumbarasında biriktirdiği paraları bağışlamak istedi. 155 ihbar hattını arayan Mustafa’yı evinde ziyaret eden polis ekipleri küçük çocuğun adına Milli Dayanışma Kampanyasına bağış yaptı.
Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Gülbahar Hatun mahallesinde yaşayan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mustafa Eren Şen, kumbarasında biriktirdiği paraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek için bağışlamak istedi. 155 polis hattını arayarak parasını bağışlamak istediğini belirten Mustafa’nın bu duyarlılığı polisleri duygulandırdı. Mustafa’nın evine giden polis ekipleri, küçük çocuğa bu duyarlılığında dolayı teşekkür etti. Kumbaradaki paranın Mustafa’da okul harçlığı olarak kalmasını isteyen polis ekipleri, bankaya giderek Mustafa Eren Şen adına Milli Dayanışma Kampanyası’na bağış yaptı. Yapılan bağışın dekontu ise Mustafa’ya teslim edildi.
Ailesi ile birlikte televizyon izlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’nı gördüğünü belirten Mustafa Eren Şen, “Ailemle beraber haberlerde izledik. Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasını gördüm. Kumbarada biriktirdiğim paralarım vardı. Onların bağışlamak istedim” dedi.
Kadın polis memurunun, “Senin paran okul harçlığın olarak kalsın. Biz senin adına Trabzon Emniyet Müdürlüğü olarak parayı yatırarak dekontunu sana getirelim” demesine rağmen Mustafa, “Ben bir daha biriktiririm. Ülkemize bir katkım olsun istiyorum” ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Mustafa’ya teşekkür eden polis memuru, “Bu olaylar düzeldikten sonra seni Trabzon Emniyet Müdürlüğünde misafir etmek isteriz” dedi. Mustafa Eren Şen ise, “Cumhurbaşkanıma selamlar gönderiyorum. Ben devletimin arkasındayım. Lütfen evde kalın. Dışarıda risk, evde hayat var” mesajını verdi.

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