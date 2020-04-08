Galanima Deresi'ne düşen sahipsiz köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bulunan Galanima Deresi’ne düşen sahipsiz köpek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Galanima Deresi kenarında sıkışan sahipsiz köpek, bulunduğu yerden çıkamadı. Havlaması üzerine olayın farkına varan ve köpeği sıkıştığı yerden kurtaramayan vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Ekipler, sağlık durumunun iyi olduğunu anladıkları sevimli köpeği yeniden özgürlüğüne kavuşturdu.

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