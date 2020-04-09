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O alanında Türkiye'nin en yükseği ve en genişi Son teknoloji ile donatılan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi Moritanya'nın Atlantik Okyanusu kıyılarında balık avında kullanılacak Rizeli bir işadamı tarafından yaptırılan balıkçı teknesi yaklaşık 10 milyon dolara mal oldu

İHA

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki tersanede yapımı süren Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi suya ineceği günü bekliyor.

O alanında Türkiye'nin en yükseği ve en genişi Son teknoloji ile donatılan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi Moritanya'nın Atlantik Okyanusu kıyılarında balık avında kullanılacak Rizeli bir işadamı tarafından yaptırılan balıkçı teknesi yaklaşık 10 milyon dolara mal oldu

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki tersanede yapımı süren Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi suya ineceği günü bekliyor.
Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çamburnu Tersanesi'nde 1,5 yıl önce yapımına başlanılan ve yüzde 95'i tamamlanan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi suya indirileceği günü bekliyor. Rizeli bir işadamı tarafından yaptırılan ve son teknoloji ile donatılan balıkçı teknesi Moritanya'da balık avında kullanılacak. Yaklaşık 10 milyon dolara mal olan balıkçı teknesi 39.90 metre boyu, 18 metre genişliği ve yerden 8 metre yüksekliği ile ile Türkiye'nin en büyük balık taşıma kapasiteli gemisine ünvanına sahip oldu.
'Avcı Recebina' isimli balıkçı teknesinin tamamen yurtdışında avcılık yapılacak şekilde dizayn edildiğini belirten Şengün Gemi Sanayi ortaklarından Makine Mühendisi Kenan Şengün, "Bu balıkçı teknesi Moritanya'da Atlantik Okyanusu kıyılarında avcılık yapmak üzere dizayn edilmiştir. Yaklaşık 12 ay içerisinde Moritanya'ya gidecektir" dedi.

Türkiye'nin en büyük balık taşıma kapasiteli gemisi
Balıkçı teknesinde Türkiye'de olmayan teknolojilerin kullanıldığını kaydeden Şengün, "Bu tekne 1.5 yıl önce kuruldu. Fakat müşterimizin ve ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı bazı sektelere uğradı. Kabuk olarak inşası bitti ama içerisindeki cihazlar ve donanımlarını beklemekteyiz. Onlar da geldikten sonra yaklaşık 2 ay içerisinde suya indireceğiz. Bu tekne ülkede avcılık için değil tamamen yurtdışında avcılık için yapılmış özel amaçlı bir teknedir. Son teknoloji ile donatılmış bir teknedir. Bu teknenin maliyeti yaklaşık 10 milyon dolar civarında. Bu teknede Türkiye'de olmayan teknolojiler mevcut. O yüzden ülkemizde avcılık yapan balıkçıların ilgisini çekiyor. Gelip tekneyi inceliyorlar. Teknenin boyu 39.90 metre. 18 metre genişliği var. Yerden yüksekliği yaklaşık 8 metredir. 750 ton balık taşıma kapasitesine sahip. Türkiye'nin en büyük balık taşıma kapasiteli gemisidir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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