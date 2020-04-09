Af yasasından yararlanacak hükümlülerin tahliyeleri için hazırlıklar yapılıyor İnfaz düzenlemesinden Trabzon’da yaklaşık 700 hükümlünün faydalanması bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Af yasasından yararlanacak hükümlülerin tahliyeleri için hazırlıklar yapılıyor İnfaz düzenlemesinden Trabzon’da yaklaşık 700 hükümlünün faydalanması bekleniyor

İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve yürürlüğe girmesi beklenen infaz düzenlemesi, Trabzon'daki ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan yaklaşık 700 mahkumu yakından ilgilendiriyor.

Af yasasından yararlanacak hükümlülerin tahliyeleri için hazırlıklar yapılıyor İnfaz düzenlemesinden Trabzon’da yaklaşık 700 hükümlünün faydalanması bekleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve yürürlüğe girmesi beklenen infaz düzenlemesi, Trabzon’daki ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan yaklaşık 700 mahkumu yakından ilgilendiriyor.
Türkiye genelinde yaklaşık 90 bin mahkumu ilgilendiren, kamuoyunda “Af yasası” olarak bilinen infaz düzenlemesi için çalışmalar devam ediyor. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçmesinin ardından gözler teklifin meclisten geçeceği tarihte.

Hangi suçlar kapsam dışında?
Başta İnfaz Kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içeren ve 70 maddeden oluşan kanun teklifinde toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı suçlar ve terör suçları bu kapsamın dışında bırakıldı.
2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılan, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 'küresel salgın' olarak nitelendirdiği yeni tip koronavirüsün (COVD19) yayılmasına yönelik önlemler cezaevlerinde de alınıyor.

Cezaevi personelleri izole edildi
Koronavirüsle mücadele için kurulan Bilim Kurulu’nun önerisiyle tedbirlerini arttıran Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarının toplu olarak yaşanan yerler olması ve bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturması nedeniyle personel, hükümlü ve tutuklulara yönelik bir takım tedbirler aldı. Alınan önlemler kapsamında, Trabzon’daki açık/kapalı ceza infaz kurumlarında görevli personeller tahsis edilen yurtlarda kalmaları sağlanarak üçüncü kişiler ile temasları kesilerek izole edildi. Hükümlü ve tutukluların güvenli bir şekilde muhafazasının ise sağlandığı ve Trabzon’daki ceza infaz kurumlarında koronavirüs pozitif vakanın tespit edilmediği öğrenildi.

Trabzon’da 700’e yakın tahliye
TBMM’ye sunulan infaz düzenlemesini içeren değişiklik teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, ceza infaz kurumlarında bulunan yaklaşık 90 bin hükümlünün tahliye olacağı değerlendirilirken, düzenlemenin Trabzon’daki ceza infaz kurumlarında bulunan 1942 hükümlü ve tutukludan yaklaşık 700 hükümlüyü kapsayacağı ve izinli olarak cezaevlerinden tahliye edilecekleri öngörülüyor. Trabzon’daki açık ceza infaz kurumlarında bulunan 608 hükümlü ile kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan 88 hükümlü olmak üzere yaklaşık 700 hükümlünün infaz değişikliğinden yararlanarak tahliye olması bekleniyor.

Tahliye olacaklara maske ve eldiven
İnfaz düzenlemesinden yararlanacakların tahliye işlemleri, 81 ilde valiliklerin koordinasyonunda kurulan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında alınacak ulaşım ve güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek. İl dışına gidecek olan hükümlülerin seyahat izin belgelerinin düzenlenmesi, toplu ulaşım aracı temini ve güvenlik önlemlerinin sağlanması gibi önlemleri ele alan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, tahliye olacak olan hükümlülerin sağlık kontrollerini yaptıktan sonra şüpheli durumların tespiti halinde karantina ya da gözlem altına alınmasına ilişkin tedbirleri de uygulayacak. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde tahliye edilmesi planlanan her hükümlüye, Adalet Bakanlığı’nın talimatı gereği maske ve eldiven de dağıtılacak.

Trabzon’da 210 mahkum için seyahat izin belgesi
Buna göre, Trabzon’daki ceza infaz kurumlarından tahliye edilmesi ve il dışına gitmesi beklenen yaklaşık 210 hükümlünün seyahat izin belgesinin düzenlenmesi, ulaşım aracı temini ve güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik çalışmaların Trabzon Valiliği’nin koordinesinde yürütüldüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serkan Asan: "İnşallah yakın zamanda sevdiğimiz futbola kavuşuruz"
YEREL HABERLER Serkan Asan: "İnşallah yakın zamanda sevdiğimiz ...
Trabzon'da yeni karantina duyurusu Hayrat ilçesinin 2 mahallesinde daha karantina uygulamasına gidildi
YEREL HABERLER Trabzon'da yeni karantina duyurusu Hayrat ilçesinin 2 ...
Trabzonspor´un genç oyuncusu Serkan Asan, karantina günlerini anlattı
YEREL HABERLER Trabzonspor´un genç oyuncusu Serkan Asan, karantina ...
O alanında Türkiye'nin en yükseği ve en genişi Son teknoloji ile donatılan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi Moritanya'nın Atlantik Okyanusu kıyılarında balık avında kullanılacak Rizeli bir işadamı tarafından yaptırılan balıkçı teknesi yaklaşık 10 milyon dolara mal oldu
YEREL HABERLER O alanında Türkiye'nin en yükseği ve en genişi Son ...
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
YEREL HABERLER Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine ...
(Görüntülü) Trabzon'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da sokaklar boş kaldı
(Görüntülü) Trabzonlular güneşli havaya rağmen evde kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzonlular güneşli havaya rağmen evde ...
Ağaoğlu: "Hayallerimize ne kadar yakın olsak da futbol konuşmak mümkün değil"
YEREL HABERLER Ağaoğlu: "Hayallerimize ne kadar yakın olsak da ...
Ahmet Ağaoğlu: Türkiye´nin bu süreci en az hasarla atlatan ülkelerden olacağına inanıyorum
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Türkiye´nin bu süreci en az hasarla ...
Trabzonlular güneşli havaya rağmen evde kaldı
YEREL HABERLER Trabzonlular güneşli havaya rağmen evde kaldı
En fazla hamsi ihracatı Belçika'ya Bu yılın ilk 3 aylık döneminde hamsi ihracatından yaklaşık 2 milyon 490 bin 376 dolar döviz girdisi sağlandı
YEREL HABERLER En fazla hamsi ihracatı Belçika'ya Bu yılın ilk 3 ...
Galanima Deresi'ne düşen sahipsiz köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Galanima Deresi'ne düşen sahipsiz köpek itfaiye ...
Trabzon Arsin OSB’den bölge sanayicisine destek
YEREL HABERLER Trabzon Arsin OSB’den bölge sanayicisine destek
Trabzon’da 190 bin yarı mamül maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon’da 190 bin yarı mamül maske ele geçirildi
Korona virüs tedbirleri alarak nikah kıydılar
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri alarak nikah kıydılar
Atasu Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı Trabzon'un ve bir çok ilçesinin su içme suyu ihtiyacını karşılaşan barajın doluluk oranı yüzde yüz seviyesinde
YEREL HABERLER Atasu Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ...
Kontrol noktasında "dur" ihtarına uymadılar, kaçmaya çalıştılar Trabzon-Giresun il sınırında kurulan kontrol noktasında giriş-çıkış yasağına uymayarak araçla kaçmaya çalışan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Kontrol noktasında "dur" ihtarına uymadılar, kaçmaya ...
(Görüntülü) KULLANILIP ATILAN MASKE VE ELDİVENLER TEHLİKE SAÇIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KULLANILIP ATILAN MASKE VE ELDİVENLER ...
Kullanılıp atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Kullanılıp atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X