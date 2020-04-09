Trabzon'da yeni karantina duyurusu Hayrat ilçesinin 2 mahallesinde daha karantina uygulamasına gidildi

"Bu gidiş gidiş değil"

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Trabzon'un Hayrat ilçesinde 31 Mart'ta 3 mahallede Korana virüs salgını nedeniyle verilen karantina kararının ardından ilçeye bağlı 2 mahallede daha bugün itibariyle karantina uygulamasına gidildi.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz Hayrat ilçesine bağlı Pınarca ve Onur mahallelerimiz İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla Korona virüsü salgını nedeniyle 9 Nisan 2020 tarihinde saat 08.00 itibariyle karantina altına alınmıştır" denildi.

Öte yandan 31 Mart 2020 tarihinde Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında aynı ilçeye bağlı Pazarönü, Yeniköy ve Geçitli mahallelerinde karantina uygulaması başlatılmıştı.

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