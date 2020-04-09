Annesiyle aynı kaderi paylaştı Annesinden sonra oğlu da Korona virüsten hayatını kaybetti Trabzon'da Korona virüsten ilk olarak 20 Mart'ta hayatını kaybeden Elmas Yeşilyurt'un Fransa'da yaşayan oğlu da annesi gibi Korona virüsten yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Annesiyle aynı kaderi paylaştı Annesinden sonra oğlu da Korona virüsten hayatını kaybetti Trabzon'da Korona virüsten ilk olarak 20 Mart'ta hayatını kaybeden Elmas Yeşilyurt'un Fransa'da yaşayan oğlu da annesi gibi Korona virüsten yaşamını yitirdi

İHA

Trabzon'da geçtiğimiz ay yeni tip Korona virüsten ilk hayatını kaybeden kişi olan Elmas Yeşilyurt'un Fransa'da yaşayan oğlu da annesi ile aynı kaderi paylaştı. Annesinin cenazesine Fransa'da olduğu için katılamayan 41 yaşındaki İrfan Yeşilyurt'ta Fransa'da hayatını kaybetti.

Annesiyle aynı kaderi paylaştı Annesinden sonra oğlu da Korona virüsten hayatını kaybetti Trabzon'da Korona virüsten ilk olarak 20 Mart'ta hayatını kaybeden Elmas Yeşilyurt'un Fransa'da yaşayan oğlu da annesi gibi Korona virüsten yaşamını yitirdi

Trabzon’da geçtiğimiz ay yeni tip Korona virüsten ilk hayatını kaybeden kişi olan Elmas Yeşilyurt’un Fransa'da yaşayan oğlu da annesi ile aynı kaderi paylaştı. Annesinin cenazesine Fransa'da olduğu için katılamayan 41 yaşındaki İrfan Yeşilyurt'ta Fransa'da hayatını kaybetti.

Annesi Trabzon'daki ilk vakaydı
2 Mart gecesi kızıyla uçakla Fransa’dan Trabzon Havalimanı’na geldikten sonra öksürük şikayetiyle Of Devlet Hastanesi’ne başvuran, ardından Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve Trabzon’da yeni tip Korona virüs (COVID19) teşhisi konan ilk hasta olan Elmas Yeşilyurt, tedavi gördüğü hastanede 20 Mart günü hayatını kaybedip, Trabzon’da Korona virüse yenik düşen ilk kişi olmuştu. Yeşilyurt’un, bağırsak kanseri nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl önce ameliyat edildiği ve diyabet hastası olduğu da belirtilmişti.

Yakınlarının testi de pozitif çıkmıştı
Elmas Yeşilyurt’un testinin pozitif çıkmasıyla Araklı ilçesinde tapu müdürü olarak görev yapan kardeşi Faik Ahmet Öztürk ve eşi Sultan Öztürk karantinaya alınmış ve yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirilmişti. Faik AhmetSultan Öztürk çifti, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 günlük tedavinin ardından taburcu edilmişti.

Annesi gibi Korana virüse kurban gitti
Yeşilyurt ailesi dün yeni bir haberle sarsıldı. Elmas Yeşilyurt’un Fransa’da yaşayan 41 yaşındaki oğlu İrfan Yeşilyurt’un Korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Annesi gibi diyabet hastalığı bulunduğu söylenilen İrfan Yeşilyurt, Fransa’da bir süredir yeni tip Korona virüs teşhisiyle tedavi görüyordu. 8 Nisan’da virüse yenik düşerek hayatını kaybeden Yeşilyurt’un cenazesinin cenaze taşıma şirketiyle havayoluyla İstanbul’a, oradan da karayoluyla Trabzon’a getirileceği ve Of’taki aile kabristanlıklarında annesinin yanına defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'un Hayrat ilçesinde, 2 mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Trabzon'un Hayrat ilçesinde, 2 mahalle daha ...
(Görüntülü) Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan, karantina günlerini anlattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan, ...
Serkan Asan: "İnşallah yakın zamanda sevdiğimiz futbola kavuşuruz"
YEREL HABERLER Serkan Asan: "İnşallah yakın zamanda sevdiğimiz ...
Trabzon'da yeni karantina duyurusu Hayrat ilçesinin 2 mahallesinde daha karantina uygulamasına gidildi
YEREL HABERLER Trabzon'da yeni karantina duyurusu Hayrat ilçesinin 2 ...
Af yasasından yararlanacak hükümlülerin tahliyeleri için hazırlıklar yapılıyor İnfaz düzenlemesinden Trabzon’da yaklaşık 700 hükümlünün faydalanması bekleniyor
YEREL HABERLER Af yasasından yararlanacak hükümlülerin tahliyeleri ...
Trabzonspor´un genç oyuncusu Serkan Asan, karantina günlerini anlattı
YEREL HABERLER Trabzonspor´un genç oyuncusu Serkan Asan, karantina ...
O alanında Türkiye'nin en yükseği ve en genişi Son teknoloji ile donatılan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi Moritanya'nın Atlantik Okyanusu kıyılarında balık avında kullanılacak Rizeli bir işadamı tarafından yaptırılan balıkçı teknesi yaklaşık 10 milyon dolara mal oldu
YEREL HABERLER O alanında Türkiye'nin en yükseği ve en genişi Son ...
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
YEREL HABERLER Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine ...
(Görüntülü) Trabzon'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da sokaklar boş kaldı
(Görüntülü) Trabzonlular güneşli havaya rağmen evde kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzonlular güneşli havaya rağmen evde ...
Ağaoğlu: "Hayallerimize ne kadar yakın olsak da futbol konuşmak mümkün değil"
YEREL HABERLER Ağaoğlu: "Hayallerimize ne kadar yakın olsak da ...
Ahmet Ağaoğlu: Türkiye´nin bu süreci en az hasarla atlatan ülkelerden olacağına inanıyorum
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Türkiye´nin bu süreci en az hasarla ...
Trabzonlular güneşli havaya rağmen evde kaldı
YEREL HABERLER Trabzonlular güneşli havaya rağmen evde kaldı
En fazla hamsi ihracatı Belçika'ya Bu yılın ilk 3 aylık döneminde hamsi ihracatından yaklaşık 2 milyon 490 bin 376 dolar döviz girdisi sağlandı
YEREL HABERLER En fazla hamsi ihracatı Belçika'ya Bu yılın ilk 3 ...
Galanima Deresi'ne düşen sahipsiz köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Galanima Deresi'ne düşen sahipsiz köpek itfaiye ...
Trabzon Arsin OSB’den bölge sanayicisine destek
YEREL HABERLER Trabzon Arsin OSB’den bölge sanayicisine destek
Trabzon’da 190 bin yarı mamül maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon’da 190 bin yarı mamül maske ele geçirildi
Korona virüs tedbirleri alarak nikah kıydılar
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri alarak nikah kıydılar
Atasu Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı Trabzon'un ve bir çok ilçesinin su içme suyu ihtiyacını karşılaşan barajın doluluk oranı yüzde yüz seviyesinde
YEREL HABERLER Atasu Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ...
Kontrol noktasında "dur" ihtarına uymadılar, kaçmaya çalıştılar Trabzon-Giresun il sınırında kurulan kontrol noktasında giriş-çıkış yasağına uymayarak araçla kaçmaya çalışan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Kontrol noktasında "dur" ihtarına uymadılar, kaçmaya ...
(Görüntülü) KULLANILIP ATILAN MASKE VE ELDİVENLER TEHLİKE SAÇIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KULLANILIP ATILAN MASKE VE ELDİVENLER ...
Kullanılıp atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Kullanılıp atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X