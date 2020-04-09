Kanada´dan gelen 203 kişi, Trabzon´da karantinaya alındı

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)KANADA'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.<br>Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yurda dönmeye devam ediyor. Türk öğrenci, işçi ve ailelerinin de bulunduğu 203 kişi, Kanada'dan kalkan Pakistan Uluslararası Hava Yollarına (PIA) ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi. Trabzon'da sağlık kontrolünden geçirilen 203 kişi, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Ortahisar ilçesindeki Gülbahar Hatun Yurdu'na yerleştirildi. Bu kişiler 14 gün boyunca karantina altında kalacak. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN<br>2020-04-09 20:29:58<br>

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