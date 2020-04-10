Trabzon'da 2 mahalle daha karantinaya alındı

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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Kerem mahallesi ve Hayrat ilçesindeki Balaban mahallesi Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte 2 mahallenin daha korona virüs (Covid19) nedeniyle karantinaya alındığı belirtilerek, "İlimiz Çarşıbaşı ilçesi Kerem Mahallesi, görülen korona virüs vakaları nedeniyle 10 Nisan 2020 tarihinde 16:00 itibariyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla karantina altına alınmıştır. İlimiz Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi de yine korona virüs vakaları nedeniyle aynı gün ve saatten itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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