Trabzon'da 2 mahalle karantinaya alındı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>Bilge AVCI/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Çarşıbaşı ve Hayrat ilçesinde, 2 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 mahallenin karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, "Çarşıbaşı ilçesi Kerem mahallesi, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 10 Nisan 2020 tarihinde 16:00 itibarıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla karantina altına alınmıştır. Hayrat ilçesi Balaban mahallesi de yine koronavirüs vakaları nedeniyle aynı gün ve saatten itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Bilge AVCI<br>2020-04-10 19:21:15<br>

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