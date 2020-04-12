Prof. Dr. Şağdan Başkaya: “Korona av hayvanlarından bulaşmaz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Şağdan Başkaya: “Korona av hayvanlarından bulaşmaz”

İHA

Prof. Dr. Şağdan Başkaya: “Korona av hayvanlarından bulaşmaz”

Korana virüsünün av hayvanlarından insanlara bulaştığı yönünde bilimsel hiçbir sonuç olmadığı belirtildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Mühendisliği Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, ülkemizde avlanan kuş, memeli ve hatta balık türlerinin, Korona Virüsünü insanlara bulaştırdığına dair ortada hiçbir bilimsel sonuç olmadığını söyledi.
Başkaya “İstanbul Veteriner Hekimler Odası tarafından, hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı halde, ülkemizde avlanan kuş, memeli ve hatta balık türleri üzerinde bir baskı oluştuğu ve bunun sonucunda da, bu türlerin vücutlarındaki virüslerin hastalık oluşturma yeteneği kazanma ihtimalleri olduğu belirtilmiştir. Bu şekilde, bilimsel olmayan, ciddiyetten uzak, ihtimal vardır diyerek açıklama yapılması doğru değildir. Böyle bir durum bilimsel olarak kanıtlanmadığı halde, ülkemizde bir kültürel mirası, bir yaşam biçimini, yüzbinlerce insanın ekmek yediği koca bir sektörü hedef alan, insanlarımızın robotlar gibi yaşaması için elinde kalan bütün imkanları almaya çalışan bu dayanaksız açıklamayı şiddetle reddediyorum. Bugün, bütün gelişmiş ülkelerde, bu salgın tehdidi geçer geçmez, insanlarının av kotası alması, çoluk çocuğuyla birlikte doğaya çıkması için devlet eliyle tanıtım ve teşvikler yapılırken, ülkemizde kenarda köşede uç veren bu tip açıklamaları, bilimsellikten uzak, sözde çevreci yaklaşımların bir uzantısı olarak görüyorum” dedi.

“Dünya avı yasaklamadı, seyahat yasağı koydu”
Bugün, ABD, Kanada ve Batı Avrupa ülkelerinde Korona tehdidi sonucunda alınan seyahat tedbirleri nedeniyle insanların ava gidemediğini belirten Başkaya “Gelişmiş ülkelerde insanlar avcılıktan milyarlarca dolar kazanıyorlar. Avcılık, binlerce iş koluna iş veriyor ve milyonlarca insan bu işten ekmek yiyor. Bu ülkelerde, salgın tehdidi geçer geçmez insanlara avcılık ve kampçılık gibi doğada yapılan rekreasyonlar tavsiye edilmektedir. Yoksa, İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nın belirttiği gibi hiçbir ülkede, av hayvanlarının insanlara virüs bulaştırma ihtimali bulunduğuna dair bilimsel gerçekliği olmayan ihtimallerden bahsedilmemektedir. Avcılık, ülkemizde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre yani bütün gelişmiş ülkelerde yapıldığı şekliyle bir yasa çerçevesinde yapılmaktadır. Bugün ülkemizde bulunan 170 civarındaki memeli türünden 10 adedi, 475 civarındaki kuş türünden de 23 adedi av hayvanı, 9 adedi ise mücadele maksatlı avlanan türlerdir. Bu türler belirlenen avlaklarda, yıl içerisinde belirlenen sürelerde ve belirlenen kotalarda, yasalar çerçevesinde avlanmaktadırlar. Ayrıca, ülkemizde, Şubat ayı sonunda kapanan av dönemi, Ağustos ortasına kadar zaten kapalı olup, herhangi bir avcılık faaliyeti yapılmayacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma Trabzon kırsalında vatandaşları sokağa çıkma konusunda uyarıyor
YEREL HABERLER Jandarma Trabzon kırsalında vatandaşları sokağa çıkma ...
Uğurcan Çakır: "Futbolu çok özledim"
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır: "Futbolu çok özledim"
İş başa düştü, asfaltı başkan döktü
YEREL HABERLER İş başa düştü, asfaltı başkan döktü
(Görüntülü) Trabzon'da cadde, sokaklar ve yollar boş kaldı, fırınlar çalıştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da cadde, sokaklar ve yollar boş ...
Trabzon'da cadde, sokaklar ve yollar boş kaldı
YEREL HABERLER Trabzon'da cadde, sokaklar ve yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Trabzon sessizliğe uyandı Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu ve şehrin işlek noktaları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Trabzon sessizliğe ...
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağının ilk gününde kentten manzaralar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağının ilk gününde ...
(Görüntülü) Trabzon'da sokağa çıkma yasağını duyanlar fırın ve marketlere akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da sokağa çıkma yasağını duyanlar ...
2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı Trabzonlular'ı sokağa döktü
YEREL HABERLER 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı Trabzonlular'ı ...
Trabzon'da 2 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da 2 mahalle karantinaya alındı
Alexander Sörloth mutfağa girdi
YEREL HABERLER Alexander Sörloth mutfağa girdi
Trabzon'da 2 mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da 2 mahalle daha karantinaya alındı
Trabzon´da 10 katlı bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Trabzon´da 10 katlı bina karantinaya alındı
Trabzon'un Hayrat ilçesinin 5 mahallesindeki yaklaşık 2 bin kişinin karantinası sürüyor Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu: "20'ye yakın vaka sayısı var"
YEREL HABERLER Trabzon'un Hayrat ilçesinin 5 mahallesindeki yaklaşık ...
(Görüntülü) Şehirlerden göç, köylerde yaşlı nüfusu risk altında bırakıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehirlerden göç, köylerde yaşlı nüfusu ...
Korana virüsün Türk toplumuna öğrettikleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Korana virüs salgınının Türk toplumuna öğrettiklerini tek tek anlattı
YEREL HABERLER Korana virüsün Türk toplumuna öğrettikleri Sağlık ...
Şehirlerden göç, köylerde yaşlı nüfusu risk altında bırakıyor
YEREL HABERLER Şehirlerden göç, köylerde yaşlı nüfusu risk altında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X